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Встречу патриарха Кирилла и папы Франциска отложили - РИА Новости, 22.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220422/vstrecha-1784904146.html
Встречу патриарха Кирилла и папы Франциска отложили
Встречу патриарха Кирилла и папы Франциска отложили - РИА Новости, 22.04.2022
Встречу патриарха Кирилла и папы Франциска отложили
События двух последних месяцев заставили отложить встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, говорится в распространенном в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:39
2022-04-22T14:39
религия
русская православная церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 22 апр – РИА новости. События двух последних месяцев заставили отложить встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, говорится в распространенном в пятницу сообщении от имени главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.Ранее папа Римский Франциск в интервью аргентинской газете la Nacion заявил, что Ватикан отменил его встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне. По словам папы Римского Франциска, встреча в это время могла бы привести "к большой неразберихе". Понтифик также отметил, что всегда работал над развитием межрелигиозного диалога, а свои отношения с главой РПЦ папа Франциск назвал "очень хорошими"."События двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить встречу (патриарха Кирилла и папы Франциска). Слишком много возникло бы именно сейчас сложностей при ее подготовке. Это касается и безопасности, и логистики, и освещения встречи в публичном пространстве", – сказал митрополит Иларион.Он отметил, что договоренность о проведении встречи в 2022 году была достигнута "еще осенью прошлого года", а в качестве одной из возможностей рассматривалось проведение встречи в Иерусалиме, возможно, в июне. "Однако дата и место так и не были объявлены. Более того, ни логистику встречи, ни ее содержательную сторону мы даже не начали прорабатывать", - заключил глава ОВЦС.Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков. О подготовке новой встречи заявили в РПЦ и Ватикане в 2021 году.
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религия, русская православная церковь, франциск (хорхе марио бергольо), патриарх кирилл (владимир гундяев)
13:39 22.04.2022 (обновлено: 14:39 22.04.2022)
 
Встречу патриарха Кирилла и папы Франциска отложили

Встречу патриарха Кирилла и папы Франциска отложили из-за событий "двух последних месяцев"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА новости. События двух последних месяцев заставили отложить встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, говорится в распространенном в пятницу сообщении от имени главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.
Ранее папа Римский Франциск в интервью аргентинской газете la Nacion заявил, что Ватикан отменил его встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне. По словам папы Римского Франциска, встреча в это время могла бы привести "к большой неразберихе". Понтифик также отметил, что всегда работал над развитием межрелигиозного диалога, а свои отношения с главой РПЦ папа Франциск назвал "очень хорошими".
"События двух последних месяцев заставили внести коррективы в планы и отложить встречу (патриарха Кирилла и папы Франциска). Слишком много возникло бы именно сейчас сложностей при ее подготовке. Это касается и безопасности, и логистики, и освещения встречи в публичном пространстве", – сказал митрополит Иларион.
Он отметил, что договоренность о проведении встречи в 2022 году была достигнута "еще осенью прошлого года", а в качестве одной из возможностей рассматривалось проведение встречи в Иерусалиме, возможно, в июне. "Однако дата и место так и не были объявлены. Более того, ни логистику встречи, ни ее содержательную сторону мы даже не начали прорабатывать", - заключил глава ОВЦС.
Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков. О подготовке новой встречи заявили в РПЦ и Ватикане в 2021 году.
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