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Ватикан отменил встречу патриарха Кирилла и папы римского в Иерусалиме - РИА Новости, 22.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220422/vstrecha-1784878846.html
Ватикан отменил встречу патриарха Кирилла и папы римского в Иерусалиме
Ватикан отменил встречу патриарха Кирилла и папы римского в Иерусалиме - РИА Новости, 22.04.2022
Ватикан отменил встречу патриарха Кирилла и папы римского в Иерусалиме
Папа римский Франциск заявил, что Ватикан отменил его встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:09
2022-04-22T12:12
религия
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
иерусалим
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
ватикан
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РИМ, 22 апр - РИА Новости. Папа римский Франциск заявил, что Ватикан отменил его встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне."Я сожалею, что Ватикану пришлось отменить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что встреча нас двоих в это время может привести к большой неразберихе", - заявил он в интервью аргентинской газете la Nacion.По словам понтифика, он всегда работал над развитием межрелигиозного диалога. Свои отношения с главой РПЦ папа Франциск назвал "очень хорошими".В начале апреля государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что встреча папы Римского Франциска и патриарха Кирилла может пройти на нейтральной территории, это является основным условием. В качестве предполагаемого места обе стороны рассматривали Ближний Восток. В середине апреля СМИ сообщали, что Ватикан изучает возможность проведения встречи в Иерусалиме.Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков. О подготовке новой встречи заявили в РПЦ и Ватикане в 2021 году.
https://ria.ru/20220422/ierusalim-1784739153.html
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религия, франциск (хорхе марио бергольо), иерусалим, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, ватикан, в мире, израиль
12:09 22.04.2022 (обновлено: 12:12 22.04.2022)
 
Ватикан отменил встречу патриарха Кирилла и папы римского в Иерусалиме

Папа римский Франциск заявил, что встреча с патриархом Кириллом в Иерусалиме не состоится

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск. Архивное фото
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РИМ, 22 апр - РИА Новости. Папа римский Франциск заявил, что Ватикан отменил его встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне.
"Я сожалею, что Ватикану пришлось отменить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что встреча нас двоих в это время может привести к большой неразберихе", - заявил он в интервью аргентинской газете la Nacion.
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По словам понтифика, он всегда работал над развитием межрелигиозного диалога. Свои отношения с главой РПЦ папа Франциск назвал "очень хорошими".
В начале апреля государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что встреча папы Римского Франциска и патриарха Кирилла может пройти на нейтральной территории, это является основным условием. В качестве предполагаемого места обе стороны рассматривали Ближний Восток. В середине апреля СМИ сообщали, что Ватикан изучает возможность проведения встречи в Иерусалиме.
Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков. О подготовке новой встречи заявили в РПЦ и Ватикане в 2021 году.
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