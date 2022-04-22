https://ria.ru/20220422/vstrecha-1784878846.html

Ватикан отменил встречу патриарха Кирилла и папы римского в Иерусалиме

Ватикан отменил встречу патриарха Кирилла и папы римского в Иерусалиме - РИА Новости, 22.04.2022

Ватикан отменил встречу патриарха Кирилла и папы римского в Иерусалиме

Папа римский Франциск заявил, что Ватикан отменил его встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:09

2022-04-22T12:09

2022-04-22T12:12

религия

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

иерусалим

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

ватикан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/60/1484926086_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_499254e87bb0ce98508f0efabf3519d0.jpg

РИМ, 22 апр - РИА Новости. Папа римский Франциск заявил, что Ватикан отменил его встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне."Я сожалею, что Ватикану пришлось отменить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что встреча нас двоих в это время может привести к большой неразберихе", - заявил он в интервью аргентинской газете la Nacion.По словам понтифика, он всегда работал над развитием межрелигиозного диалога. Свои отношения с главой РПЦ папа Франциск назвал "очень хорошими".В начале апреля государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что встреча папы Римского Франциска и патриарха Кирилла может пройти на нейтральной территории, это является основным условием. В качестве предполагаемого места обе стороны рассматривали Ближний Восток. В середине апреля СМИ сообщали, что Ватикан изучает возможность проведения встречи в Иерусалиме.Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков. О подготовке новой встречи заявили в РПЦ и Ватикане в 2021 году.

https://ria.ru/20220422/ierusalim-1784739153.html

https://ria.ru/20220421/ierusalim-1784734857.html

иерусалим

россия

ватикан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

религия, франциск (хорхе марио бергольо), иерусалим, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, ватикан, в мире, израиль