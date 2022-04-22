12:09 22.04.2022 (обновлено: 12:12 22.04.2022)
Ватикан отменил встречу патриарха Кирилла и папы римского в Иерусалиме
Папа римский Франциск заявил, что встреча с патриархом Кириллом в Иерусалиме не состоится
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск. Архивное фото
РИМ, 22 апр - РИА Новости. Папа римский Франциск заявил, что Ватикан отменил его встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом, которая должна была состояться в Иерусалиме в июне.
"Я сожалею, что Ватикану пришлось отменить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что встреча нас двоих в это время может привести к большой неразберихе", - заявил он в интервью аргентинской газете la Nacion.
По словам понтифика, он всегда работал над развитием межрелигиозного диалога. Свои отношения с главой РПЦ папа Франциск назвал "очень хорошими".
В начале апреля государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что встреча папы Римского Франциска и патриарха Кирилла может пройти на нейтральной территории, это является основным условием. В качестве предполагаемого места обе стороны рассматривали Ближний Восток. В середине апреля СМИ сообщали, что Ватикан изучает возможность проведения встречи в Иерусалиме.
Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков. О подготовке новой встречи заявили в РПЦ и Ватикане в 2021 году.