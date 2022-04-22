https://ria.ru/20220422/vpn-1784828383.html
На какие сайты не стоит заходить при включенном VPN
На какие сайты не стоит заходить при включенном VPN - РИА Новости, 22.04.2022
На какие сайты не стоит заходить при включенном VPN
Какими сайтами и приложениями нежелательно пользоваться при включенном VPN, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Александр... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T02:27
2022-04-22T02:27
2022-04-22T02:27
технологии
александр вураско
vpn
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Какими сайтами и приложениями нежелательно пользоваться при включенном VPN, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Александр Вураско.По его словам, лучше не включать VPN при доступе к чувствительной информации, в частности, к электронной почте или банковским сервисам.Разумеется, уточнил он, следует выбирать только надежные VPN-сервисы – и здесь все зависит от провайдера услуги."Главная проблема кроется в том, что тот, кто контролирует VPN-сервер, может контролировать ваш трафик, поэтому важен доверенный провайдер, который не будет заглядывать в ваши данные. Я бы рекомендовал выбирать платные сервисы и те сервисы, которые много лет присутствуют на рынке. Непроверенные VPN-сервисы могут быть организованы злоумышленниками, они часто привлекают потенциальных пользователей бесплатными услугами или низкими ценами", – отметил специалист в интервью радио Sputnik.При работе с таким сервисом ваши данные окажутся в большой опасности, продолжил Александр Вураско.Опытным пользователям, добавил он, можно посоветовать настроить собственный VPN-сервер. Для этого следует арендовать виртуальный сервер и настроить на нем VPN, который можно будет использовать, не опасаясь за свои данные, заключил эксперт.
https://ria.ru/20220406/vpn-1782161998.html
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технологии, александр вураско, vpn
На какие сайты не стоит заходить при включенном VPN
Эксперт Вураско посоветовал не включать VPN при доступе к почте и банковским сервисам
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Какими сайтами и приложениями нежелательно пользоваться при включенном VPN, рассказал
в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Александр Вураско.
По его словам, лучше не включать VPN при доступе к чувствительной информации, в частности, к электронной почте или банковским сервисам.
"Несмотря на то, что обмен информацией, например, с банковскими приложениями, происходит в шифрованном виде, все равно риски компрометации имеются. В теории, можно перехватывать все передаваемые данные, включая пароли и прочую информацию. К тому же банковские и почтовые сервисы замечательно работают без VPN, а вот при его подключении, особенно с зарубежного сервера, могут быть проблемы с доступом к самому приложению", – предупредил руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско.
Разумеется, уточнил он, следует выбирать только надежные VPN-сервисы – и здесь все зависит от провайдера услуги.
"Главная проблема кроется в том, что тот, кто контролирует VPN-сервер, может контролировать ваш трафик, поэтому важен доверенный провайдер, который не будет заглядывать в ваши данные. Я бы рекомендовал выбирать платные сервисы и те сервисы, которые много лет присутствуют на рынке. Непроверенные VPN-сервисы могут быть организованы злоумышленниками, они часто привлекают потенциальных пользователей бесплатными услугами или низкими ценами", – отметил специалист в интервью радио Sputnik.
При работе с таким сервисом ваши данные окажутся в большой опасности, продолжил Александр Вураско
.
Опытным пользователям, добавил он, можно посоветовать настроить собственный VPN-сервер. Для этого следует арендовать виртуальный сервер и настроить на нем VPN, который можно будет использовать, не опасаясь за свои данные, заключил эксперт.