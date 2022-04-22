https://ria.ru/20220422/vpn-1784828383.html

На какие сайты не стоит заходить при включенном VPN

На какие сайты не стоит заходить при включенном VPN - РИА Новости, 22.04.2022

На какие сайты не стоит заходить при включенном VPN

Какими сайтами и приложениями нежелательно пользоваться при включенном VPN, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Александр... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T02:27

2022-04-22T02:27

2022-04-22T02:27

технологии

александр вураско

vpn

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Какими сайтами и приложениями нежелательно пользоваться при включенном VPN, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Александр Вураско.По его словам, лучше не включать VPN при доступе к чувствительной информации, в частности, к электронной почте или банковским сервисам.Разумеется, уточнил он, следует выбирать только надежные VPN-сервисы – и здесь все зависит от провайдера услуги."Главная проблема кроется в том, что тот, кто контролирует VPN-сервер, может контролировать ваш трафик, поэтому важен доверенный провайдер, который не будет заглядывать в ваши данные. Я бы рекомендовал выбирать платные сервисы и те сервисы, которые много лет присутствуют на рынке. Непроверенные VPN-сервисы могут быть организованы злоумышленниками, они часто привлекают потенциальных пользователей бесплатными услугами или низкими ценами", – отметил специалист в интервью радио Sputnik.При работе с таким сервисом ваши данные окажутся в большой опасности, продолжил Александр Вураско.Опытным пользователям, добавил он, можно посоветовать настроить собственный VPN-сервер. Для этого следует арендовать виртуальный сервер и настроить на нем VPN, который можно будет использовать, не опасаясь за свои данные, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220406/vpn-1782161998.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, александр вураско, vpn