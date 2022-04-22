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Сдавшийся военный рассказал, что на Украине мобилизуют ВИЧ-инфицированных - РИА Новости, 22.04.2022
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Сдавшийся военный рассказал, что на Украине мобилизуют ВИЧ-инфицированных
Сдавшийся военный рассказал, что на Украине мобилизуют ВИЧ-инфицированных - РИА Новости, 22.04.2022
Сдавшийся военный рассказал, что на Украине мобилизуют ВИЧ-инфицированных
ВИЧ и наркозависимость не являются причинами для отвода от мобилизации на Украине, рассказал журналистам украинский военнослужащий 81-й десантно-штурмовой... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:52
2022-04-22T10:52
в мире
владимир путин
украина
россия
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. ВИЧ и наркозависимость не являются причинами для отвода от мобилизации на Украине, рассказал журналистам украинский военнослужащий 81-й десантно-штурмовой бригады Антон Мороз, сложивший оружие в городе Рубежное, на окраине которого продолжаются бои."Я ВИЧ-инфицированный. Очень серьезный диагноз", - рассказал украинский военнослужащий.Он пояснил, что больше пяти лет стоит на программной терапии для наркозависимых и ежедневно принимает специальные препараты, которыми армия не обеспечивает."Я стою на программной терапии больше пяти лет. Наркоманить я начал на 5-ю волну мобилизации… Вернувшись оттуда (со службы - ред.), я уже начал принимать более тяжелые наркотики", - рассказал Мороз.Военнослужащий уточнил, что факт наркозависимости также не помешал мобилизовать его."Да вы не видели, кого набирают просто-напросто. Главное - зайти в военкомат. Дальше - все, автобус и особо не спрашивают. Есть другой путь - десять лет или же 15 за уклонение", - уточнил Мороз.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/natsionalisty-1784850732.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
10:52 22.04.2022
 
Сдавшийся военный рассказал, что на Украине мобилизуют ВИЧ-инфицированных

Сдавшийся военный рассказал, что на Украине мобилизуют ВИЧ-инфицированных и наркозависимых

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. ВИЧ и наркозависимость не являются причинами для отвода от мобилизации на Украине, рассказал журналистам украинский военнослужащий 81-й десантно-штурмовой бригады Антон Мороз, сложивший оружие в городе Рубежное, на окраине которого продолжаются бои.
"Я ВИЧ-инфицированный. Очень серьезный диагноз", - рассказал украинский военнослужащий.
Он пояснил, что больше пяти лет стоит на программной терапии для наркозависимых и ежедневно принимает специальные препараты, которыми армия не обеспечивает.
"Я стою на программной терапии больше пяти лет. Наркоманить я начал на 5-ю волну мобилизации… Вернувшись оттуда (со службы - ред.), я уже начал принимать более тяжелые наркотики", - рассказал Мороз.
Военнослужащий уточнил, что факт наркозависимости также не помешал мобилизовать его.
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"Да вы не видели, кого набирают просто-напросто. Главное - зайти в военкомат. Дальше - все, автобус и особо не спрашивают. Есть другой путь - десять лет или же 15 за уклонение", - уточнил Мороз.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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