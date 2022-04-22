https://ria.ru/20220422/voennye-1784853979.html

ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное

ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное - РИА Новости, 22.04.2022

ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное

Российские войска ударом высокоточными ракетами "Калибр" уничтожили примерно батальон украинских военных с вооружением и техникой в районе железнодорожной... РИА Новости, 22.04.2022

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2022-04-22T10:41

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обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

калибр

россия

украина

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские войска ударом высокоточными ракетами "Калибр" уничтожили примерно батальон украинских военных с вооружением и техникой в районе железнодорожной станции Мелиоративное. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-май ор Игорь Конашенков."В результате удара высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой", - сказал Конашенков.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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россия

украина

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Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ в результате удара "Калибрами" Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ в результате удара "Калибрами" 2022-04-22T10:41 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), калибр, россия, украина