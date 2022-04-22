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ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/voennye-1784853979.html
ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное
ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное - РИА Новости, 22.04.2022
ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное
Российские войска ударом высокоточными ракетами "Калибр" уничтожили примерно батальон украинских военных с вооружением и техникой в районе железнодорожной... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:41
2022-04-22T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
калибр
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские войска ударом высокоточными ракетами "Калибр" уничтожили примерно батальон украинских военных с вооружением и техникой в районе железнодорожной станции Мелиоративное. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-май ор Игорь Конашенков."В результате удара высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой", - сказал Конашенков.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ в результате удара "Калибрами"
Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ в результате удара "Калибрами"
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министерство обороны рф (минобороны рф), калибр, россия, украина
10:41 22.04.2022 (обновлено: 11:17 22.04.2022)
 
ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное

Минобороны: ВС России уничтожили "Калибрами" почти батальон ВСУ у станции Мелиоративное

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские войска ударом высокоточными ракетами "Калибр" уничтожили примерно батальон украинских военных с вооружением и техникой в районе железнодорожной станции Мелиоративное. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-май ор Игорь Конашенков.
"В результате удара высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой", - сказал Конашенков.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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