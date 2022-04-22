https://ria.ru/20220422/voennye-1784853979.html
ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное
ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное - РИА Новости, 22.04.2022
ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное
Российские войска ударом высокоточными ракетами "Калибр" уничтожили примерно батальон украинских военных с вооружением и техникой в районе железнодорожной... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:41
2022-04-22T10:41
2022-04-22T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
калибр
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784862941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13b3ae2fcdae65a99350154957e04e72.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские войска ударом высокоточными ракетами "Калибр" уничтожили примерно батальон украинских военных с вооружением и техникой в районе железнодорожной станции Мелиоративное. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-май ор Игорь Конашенков."В результате удара высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой", - сказал Конашенков.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/dnr-1784853275.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784862941_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3c9fc99575a136da11ab5bc42d339c2a.jpg
Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ в результате удара "Калибрами"
Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ в результате удара "Калибрами"
2022-04-22T10:41
true
PT2M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), калибр, россия, украина
10:41 22.04.2022 (обновлено: 11:17 22.04.2022)
ВС России уничтожили до батальона военных ВСУ у станции Мелиоративное
Минобороны: ВС России уничтожили "Калибрами" почти батальон ВСУ у станции Мелиоративное