https://ria.ru/20220422/voennoplennye-1784976294.html

Украинские морпехи в Мариуполе сдались после исчезновения своих командиров

Украинские морпехи в Мариуполе сдались после исчезновения своих командиров - РИА Новости, 22.04.2022

Украинские морпехи в Мариуполе сдались после исчезновения своих командиров

Бригада украинской морской пехоты сдалась в Мариуполе после исчезновения своих командиров, играющих ключевую роль в управлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:40

2022-04-22T17:40

2022-04-22T17:40

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Бригада украинской морской пехоты сдалась в Мариуполе после исчезновения своих командиров, играющих ключевую роль в управлении, сообщил РИА Новости начальник медицинской службы 36-й бригады морской пехоты майор Владимир Лабузов, сложивший оружие.Крупнейший в Приазовье город Мариуполь является одним из основных направлений наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР. Из украинских сил в городе остаются только боевики, засевшие на металлургическом комбинате "Азовсталь"."Мы решили сдаться в плен тогда, когда пропало наше командование части бригады... Решили идти на прорыв, как они сказали. Будем идти на прорыв. В итоге сели в БТР и уехали. Ну и в какой-то момент мы поняли, что командира бригады нет, начальника штаба нет, замкомбрига нет... Командир бригады, замкомандира бригады и начальник штаба - это три кита, на которых держится управление... Вот тогда мы сели в узком офицерском кругу и начали думать, как нам быть дальше. И единственный здравый вариант и самый логичный в этой ситуации - это, конечно же, сдаваться в плен", - сказал Лабузов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/baza-1784973024.html

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