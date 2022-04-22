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Украинские морпехи в Мариуполе сдались после исчезновения своих командиров - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/voennoplennye-1784976294.html
Украинские морпехи в Мариуполе сдались после исчезновения своих командиров
Украинские морпехи в Мариуполе сдались после исчезновения своих командиров - РИА Новости, 22.04.2022
Украинские морпехи в Мариуполе сдались после исчезновения своих командиров
Бригада украинской морской пехоты сдалась в Мариуполе после исчезновения своих командиров, играющих ключевую роль в управлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:40
2022-04-22T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Бригада украинской морской пехоты сдалась в Мариуполе после исчезновения своих командиров, играющих ключевую роль в управлении, сообщил РИА Новости начальник медицинской службы 36-й бригады морской пехоты майор Владимир Лабузов, сложивший оружие.Крупнейший в Приазовье город Мариуполь является одним из основных направлений наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР. Из украинских сил в городе остаются только боевики, засевшие на металлургическом комбинате "Азовсталь"."Мы решили сдаться в плен тогда, когда пропало наше командование части бригады... Решили идти на прорыв, как они сказали. Будем идти на прорыв. В итоге сели в БТР и уехали. Ну и в какой-то момент мы поняли, что командира бригады нет, начальника штаба нет, замкомбрига нет... Командир бригады, замкомандира бригады и начальник штаба - это три кита, на которых держится управление... Вот тогда мы сели в узком офицерском кругу и начали думать, как нам быть дальше. И единственный здравый вариант и самый логичный в этой ситуации - это, конечно же, сдаваться в плен", - сказал Лабузов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, мариуполь, украина, донбасс, днр
17:40 22.04.2022
 
Украинские морпехи в Мариуполе сдались после исчезновения своих командиров

Украинский морпех сообщил, что они сдались в Мариуполе после исчезновения своих командиров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПортовые краны в морском торговом порту Мариуполя
Портовые краны в морском торговом порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портовые краны в морском торговом порту Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Бригада украинской морской пехоты сдалась в Мариуполе после исчезновения своих командиров, играющих ключевую роль в управлении, сообщил РИА Новости начальник медицинской службы 36-й бригады морской пехоты майор Владимир Лабузов, сложивший оружие.
Крупнейший в Приазовье город Мариуполь является одним из основных направлений наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР. Из украинских сил в городе остаются только боевики, засевшие на металлургическом комбинате "Азовсталь".
"Мы решили сдаться в плен тогда, когда пропало наше командование части бригады... Решили идти на прорыв, как они сказали. Будем идти на прорыв. В итоге сели в БТР и уехали. Ну и в какой-то момент мы поняли, что командира бригады нет, начальника штаба нет, замкомбрига нет... Командир бригады, замкомандира бригады и начальник штаба - это три кита, на которых держится управление... Вот тогда мы сели в узком офицерском кругу и начали думать, как нам быть дальше. И единственный здравый вариант и самый логичный в этой ситуации - это, конечно же, сдаваться в плен", - сказал Лабузов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Стела при въезде на территорию морского торгового порта в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
17:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На базе "Азова" под Мариуполем располагалось формирование "SS Медведи"
 
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