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ВКС ракетным ударом уничтожили украинский комплекс С-300

ВКС ракетным ударом уничтожили украинский комплекс С-300 - РИА Новости, 22.04.2022

ВКС ракетным ударом уничтожили украинский комплекс С-300

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за ночь уничтожили до 80 боевиков вооруженных формирований Украины, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:33

2022-04-22T10:33

2022-04-22T10:39

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за ночь уничтожили до 80 боевиков вооруженных формирований Украины, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам. В районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "С-300". В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей", - сказал генерал.Он добавил, что также самолет российской авиации высокоточной ракетой "воздух-воздух" сбил украинский беспилотный летательный аппарат.

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Кирилл Волков

безопасность, в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, зрк с-300, украина, ситуация в днр и лнр