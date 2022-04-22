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ВКС ракетным ударом уничтожили украинский комплекс С-300
ВКС ракетным ударом уничтожили украинский комплекс С-300 - РИА Новости, 22.04.2022
ВКС ракетным ударом уничтожили украинский комплекс С-300
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за ночь уничтожили до 80 боевиков вооруженных формирований Украины, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:33
2022-04-22T10:33
2022-04-22T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
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зрк с-300
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за ночь уничтожили до 80 боевиков вооруженных формирований Украины, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам. В районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "С-300". В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей", - сказал генерал.Он добавил, что также самолет российской авиации высокоточной ракетой "воздух-воздух" сбил украинский беспилотный летательный аппарат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, зрк с-300, украина, ситуация в днр и лнр
10:33 22.04.2022 (обновлено: 10:39 22.04.2022)
ВКС ракетным ударом уничтожили украинский комплекс С-300
Минобороны: ВКС ракетами уничтожили украинский комплекс С-300 и еще 23 единицы техники