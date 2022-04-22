https://ria.ru/20220422/vinnik-1784990655.html

Конституционный совет Франции отклонил запрос защиты россиянина Винника

Конституционный совет Франции отклонил запрос защиты россиянина Винника - РИА Новости, 22.04.2022

Конституционный совет Франции отклонил запрос защиты россиянина Винника

Конституционный совет Франции отклонил запрос защиты арестованного Александра Винника по нарушениям его прав при решении об экстрадиции, однако допустил... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:25

2022-04-22T18:25

2022-04-22T18:47

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александр винник

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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Конституционный совет Франции отклонил запрос защиты арестованного Александра Винника по нарушениям его прав при решении об экстрадиции, однако допустил обжалование решение о выдаче россиянина, заявил РИА Новости его французский адвокат Фредерик Бело.Кассационный суд во Франции 15 февраля передал на рассмотрение Конституционного совета вопрос, связанный с нарушением прав Винника при вынесении решения о его экстрадиции. Как сообщал РИА Новости Бело, Конституционный совет должен принять решение о конституционности и соответствии решения об экстрадиции Винника уголовно-процессуальному кодексу."Мы собираемся воспользоваться этим, чтобы оспорить возможную выдачу Александра Винника Греции в случае принятия такого решения прокуратурой (Франции)", - сказал Бело.Винник находится в заключении четыре с половиной года. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник вел голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию.Апелляционный суд Парижа 24 июня 2021 года подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения, который был назначен нижестоящей судебной инстанцией. Вместе с тем апелляционный суд отменил назначенный Виннику штраф в 100 тысяч евро. Защита россиянина настаивает на его невиновности. Адвокаты подали во Франции кассационную жалобу на решение апелляционного суда.

https://ria.ru/20210709/vinnik-1740623448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, александр винник, в мире, франция, сша, греция