18:25 22.04.2022 (обновлено: 18:47 22.04.2022)
Конституционный совет Франции отклонил запрос защиты россиянина Винника
Конституционный совет Франции отклонил запрос защиты о нарушении прав россиянина Винника
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Конституционный совет Франции отклонил запрос защиты арестованного Александра Винника по нарушениям его прав при решении об экстрадиции, однако допустил обжалование решение о выдаче россиянина, заявил РИА Новости его французский адвокат Фредерик Бело.
"Сегодня утром Конституционный совет принял решение отклонить наш приоритетный вопрос о конституционности решения суда (об экстрадиции Винника - ред.). Однако он считает, что к нашему делу применимо обжалование экстрадиции, предусмотренное статьей 728-15 уголовно-процессуального кодекса в вопросах передачи подзащитного", - сообщил Бело.
Кассационный суд во Франции 15 февраля передал на рассмотрение Конституционного совета вопрос, связанный с нарушением прав Винника при вынесении решения о его экстрадиции. Как сообщал РИА Новости Бело, Конституционный совет должен принять решение о конституционности и соответствии решения об экстрадиции Винника уголовно-процессуальному кодексу.
"Мы собираемся воспользоваться этим, чтобы оспорить возможную выдачу Александра Винника Греции в случае принятия такого решения прокуратурой (Франции)", - сказал Бело.
Винник находится в заключении четыре с половиной года. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник вел голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию.
Апелляционный суд Парижа 24 июня 2021 года подтвердил обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки в отношении Винника и оставил в силе пятилетний срок тюремного заключения, который был назначен нижестоящей судебной инстанцией. Вместе с тем апелляционный суд отменил назначенный Виннику штраф в 100 тысяч евро. Защита россиянина настаивает на его невиновности. Адвокаты подали во Франции кассационную жалобу на решение апелляционного суда.
9 июля 2021, 15:14Защита Винника представила документы о вмешательстве в расследование США