https://ria.ru/20220422/vetkliniki-1784922939.html

Россельхознадзор призвал ветклиники перейти на отечественные препараты

Россельхознадзор призвал ветклиники перейти на отечественные препараты - РИА Новости, 22.04.2022

Россельхознадзор призвал ветклиники перейти на отечественные препараты

Производство отечественных ветеринарных препаратов в России увеличивается, среди них много аналогов импортных лекарств, которые могут использоваться для лечения РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:53

2022-04-22T14:53

2022-04-22T14:53

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Производство отечественных ветеринарных препаратов в России увеличивается, среди них много аналогов импортных лекарств, которые могут использоваться для лечения и вакцинации домашних питомцев, говорится в сообщении Россельхознадзора.Согласно исследованию ветеринарного подразделения "Инвитро" Vet Union, предоставленному в четверг РИА Новости, подавляющее большинство ветеринарных клиник в России испытывают недостаток в вакцинах и препаратах в течение последнего месяца. Специалисты опросили представителей более 100 ветеринарных клиник по всей стране."В действительности по востребованным наименованиям лекарственных средств для ветеринарного применения существуют аналоги отечественного производства", - сообщили в Россельхознадзоре, обратив внимание, что в России работает более 5 тысяч ветеринарных клиник.Например, имеется широкий ряд вакцин отечественного производства для сезонной вакцинации собак и кошек, российские препараты занимают большую часть рынка инсектоакарицидных и антигельминтных препаратов для мелких домашних животных, а объем их выпуска растет. При общей анестезии собак и кошек сейчас используются импортные препараты двух наименований, поставки которых в первом квартале также выросли, но в ближайшее время будет зарегистрирован и отечественный препарат, уточнили в Россельхознадзоре.В ведомстве также отметили рост производства антибактериальных и нестероидных противовоспалительных препаратов и отсутствие снижения их импортных поставок."Россельхознадзор со своей стороны поддерживает российских производителей. Ведомством выдвинуты несколько инициатив по упрощению разрешительной деятельности в части лекарственных средств, произведенных на территории России на 2022 год. В частности, они касаются сокращения срока процедуры государственной регистрации лекарственных средств с 160 до 60 рабочих дней; применения ускоренной экспертизы всех воспроизведенных лекарственных средств в целях их государственной регистрации и ряд других", - говорится в сообщении.Работа МинсельхозаМинсельхоз РФ сообщил в пятницу, что для обеспечения возросшего спроса на отечественные ветпрепараты проводит активную работу по наращиванию объемов их производства. По словам замминистра сельского хозяйства Максима Увайдова, в России существуют аналоги всех востребованных на рынке зарубежных препаратов, а в целом ассортиментный ряд насчитывает более 1200 наименований."Только за последние годы было зарегистрировано 117 отечественных ветеринарных средств. В совокупности более 100 российских производителей за 2021 год выпустили свыше 14 миллиардов доз вакцин и 170 миллионов единиц фармацевтических продуктов", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20220418/korma-1784064341.html

https://ria.ru/20220409/pitomnik-1782505864.html

https://ria.ru/20220324/vaktsinatsiya-1780083526.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество