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Венедиктов* планирует обжаловать внесение в список иноагентов - РИА Новости, 22.04.2022
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Венедиктов* планирует обжаловать внесение в список иноагентов
Венедиктов* планирует обжаловать внесение в список иноагентов - РИА Новости, 22.04.2022
Венедиктов* планирует обжаловать внесение в список иноагентов
Признанный СМИ-иноагентом экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил РИА Новости, что планирует обжаловать решение о внесении его в реестр. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:47
2022-04-22T22:47
москва
россия
санкт-петербург
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Признанный СМИ-иноагентом экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил РИА Новости, что планирует обжаловать решение о внесении его в реестр.Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в пятницу."Я думаю, что мне это отвечают на то, что мы подали в суд на Генпрокуратуру и на Роскомнадзор за незаконное закрытие "Эха Москвы". За то, что я продолжаю бороться за "Эхо Москвы". Я остаюсь в Москве. Я буду, во-первых, обжаловать это решение как незаконное, и, во-вторых, я собираюсь подать, это юристы смотрят, в суд на человека, который писал это постановление, за клевету, за оскорбление моих чести и достоинства", - сказал Венедиктов*.По его словам, что касается "Эха Москвы", то редакция планирует дальше обжаловать решение суда. В среду Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции."Я пытался уехать в Санкт-Петербург на несколько дней, но теперь, наверное, нет", - сказал Венедиктов*, отвечая на вопрос, не планирует ли он уехать из Москвы.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220422/inoagenty-1785020385.html
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москва, россия, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
22:47 22.04.2022
 
Венедиктов* планирует обжаловать внесение в список иноагентов

Экс-главред "Эха Москвы" Венедиктов* планирует обжаловать внесение в список иноагентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАлексей Венедиктов*
Алексей Венедиктов* - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Алексей Венедиктов*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Признанный СМИ-иноагентом экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил РИА Новости, что планирует обжаловать решение о внесении его в реестр.
Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в пятницу.
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"Я думаю, что мне это отвечают на то, что мы подали в суд на Генпрокуратуру и на Роскомнадзор за незаконное закрытие "Эха Москвы". За то, что я продолжаю бороться за "Эхо Москвы". Я остаюсь в Москве. Я буду, во-первых, обжаловать это решение как незаконное, и, во-вторых, я собираюсь подать, это юристы смотрят, в суд на человека, который писал это постановление, за клевету, за оскорбление моих чести и достоинства", - сказал Венедиктов*.
По его словам, что касается "Эха Москвы", то редакция планирует дальше обжаловать решение суда. В среду Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции.
"Я пытался уехать в Санкт-Петербург на несколько дней, но теперь, наверное, нет", - сказал Венедиктов*, отвечая на вопрос, не планирует ли он уехать из Москвы.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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