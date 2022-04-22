https://ria.ru/20220422/venediktov-1785029433.html

Венедиктов* планирует обжаловать внесение в список иноагентов

Венедиктов* планирует обжаловать внесение в список иноагентов - РИА Новости, 22.04.2022

Венедиктов* планирует обжаловать внесение в список иноагентов

Признанный СМИ-иноагентом экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил РИА Новости, что планирует обжаловать решение о внесении его в реестр. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T22:47

2022-04-22T22:47

2022-04-22T22:47

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Признанный СМИ-иноагентом экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил РИА Новости, что планирует обжаловать решение о внесении его в реестр.Венедиктов* был внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов в пятницу."Я думаю, что мне это отвечают на то, что мы подали в суд на Генпрокуратуру и на Роскомнадзор за незаконное закрытие "Эха Москвы". За то, что я продолжаю бороться за "Эхо Москвы". Я остаюсь в Москве. Я буду, во-первых, обжаловать это решение как незаконное, и, во-вторых, я собираюсь подать, это юристы смотрят, в суд на человека, который писал это постановление, за клевету, за оскорбление моих чести и достоинства", - сказал Венедиктов*.По его словам, что касается "Эха Москвы", то редакция планирует дальше обжаловать решение суда. В среду Таганский суд отклонил иск "Эха Москвы" к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за ограничения доступа к ресурсам радиостанции."Я пытался уехать в Санкт-Петербург на несколько дней, но теперь, наверное, нет", - сказал Венедиктов*, отвечая на вопрос, не планирует ли он уехать из Москвы.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220422/inoagenty-1785020385.html

https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784779212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество