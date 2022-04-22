Иностранным автоконцернам со СПИК хотят отсрочить уплату утильсбора
Минпромторг хочет дать иностранным автоконцернам со СПИК отсрочку уплаты утильсбора
Рабочий в сборочном цехе на заводе. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с профильными ведомствами планирует дать отсрочку уплаты утилизационного сбора до декабря для крупных иностранных автоконцернов, заключивших с министерством СПИК, прорабатывается внесение соответствующих изменений в постановление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Пока отсрочка действует только для отечественных автопроизводителей. В начале марта правительство РФ решило отложить для них на декабрь срок уплаты утилизационного сбора за первый-третий кварталы 2022 года, для оказавшихся под санкциями - еще и за четвертый квартал 2021 года.
"Сейчас совместно с Минфином, Минэкономразвития, ФНС и Минюстом прорабатывается внесение изменений в пункт 22 правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и прицепов к ним, … предусматривающий перенос до 20 декабря 2022 года сроков уплаты утилизационного сбора за первый-третий кварталы 2022 года всеми крупнейшими производителями, заключившим с министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальный инвестиционный контракт в сфере производства транспортных средств", - отметили в министерстве.
В Минпромторге также заметили, что поддержка предприятий автомобилестроения оказывается в рамках утвержденного правительством плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.
На этой неделе с предложением дать иностранным автоконцернам отсрочку на уплату утильсбора выступал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, он также отметил, что этот вопрос обсуждается с Минпромторгом и РСПП.