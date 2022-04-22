https://ria.ru/20220422/utilsbor-1784838517.html

Иностранным автоконцернам со СПИК хотят отсрочить уплату утильсбора

Иностранным автоконцернам со СПИК хотят отсрочить уплату утильсбора - РИА Новости, 22.04.2022

Иностранным автоконцернам со СПИК хотят отсрочить уплату утильсбора

Минпромторг РФ совместно с профильными ведомствами планирует дать отсрочку уплаты утилизационного сбора до декабря для крупных иностранных автоконцернов,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T08:21

2022-04-22T08:21

2022-04-22T08:21

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с профильными ведомствами планирует дать отсрочку уплаты утилизационного сбора до декабря для крупных иностранных автоконцернов, заключивших с министерством СПИК, прорабатывается внесение соответствующих изменений в постановление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.Пока отсрочка действует только для отечественных автопроизводителей. В начале марта правительство РФ решило отложить для них на декабрь срок уплаты утилизационного сбора за первый-третий кварталы 2022 года, для оказавшихся под санкциями - еще и за четвертый квартал 2021 года."Сейчас совместно с Минфином, Минэкономразвития, ФНС и Минюстом прорабатывается внесение изменений в пункт 22 правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и прицепов к ним, … предусматривающий перенос до 20 декабря 2022 года сроков уплаты утилизационного сбора за первый-третий кварталы 2022 года всеми крупнейшими производителями, заключившим с министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальный инвестиционный контракт в сфере производства транспортных средств", - отметили в министерстве.В Минпромторге также заметили, что поддержка предприятий автомобилестроения оказывается в рамках утвержденного правительством плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.На этой неделе с предложением дать иностранным автоконцернам отсрочку на уплату утильсбора выступал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, он также отметил, что этот вопрос обсуждается с Минпромторгом и РСПП.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/avto-1783769236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика