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Иностранным автоконцернам со СПИК хотят отсрочить уплату утильсбора - РИА Новости, 22.04.2022
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Иностранным автоконцернам со СПИК хотят отсрочить уплату утильсбора
Иностранным автоконцернам со СПИК хотят отсрочить уплату утильсбора - РИА Новости, 22.04.2022
Иностранным автоконцернам со СПИК хотят отсрочить уплату утильсбора
Минпромторг РФ совместно с профильными ведомствами планирует дать отсрочку уплаты утилизационного сбора до декабря для крупных иностранных автоконцернов,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T08:21
2022-04-22T08:21
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с профильными ведомствами планирует дать отсрочку уплаты утилизационного сбора до декабря для крупных иностранных автоконцернов, заключивших с министерством СПИК, прорабатывается внесение соответствующих изменений в постановление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.Пока отсрочка действует только для отечественных автопроизводителей. В начале марта правительство РФ решило отложить для них на декабрь срок уплаты утилизационного сбора за первый-третий кварталы 2022 года, для оказавшихся под санкциями - еще и за четвертый квартал 2021 года."Сейчас совместно с Минфином, Минэкономразвития, ФНС и Минюстом прорабатывается внесение изменений в пункт 22 правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и прицепов к ним, … предусматривающий перенос до 20 декабря 2022 года сроков уплаты утилизационного сбора за первый-третий кварталы 2022 года всеми крупнейшими производителями, заключившим с министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальный инвестиционный контракт в сфере производства транспортных средств", - отметили в министерстве.В Минпромторге также заметили, что поддержка предприятий автомобилестроения оказывается в рамках утвержденного правительством плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.На этой неделе с предложением дать иностранным автоконцернам отсрочку на уплату утильсбора выступал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, он также отметил, что этот вопрос обсуждается с Минпромторгом и РСПП.
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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
08:21 22.04.2022
 
Иностранным автоконцернам со СПИК хотят отсрочить уплату утильсбора

Минпромторг хочет дать иностранным автоконцернам со СПИК отсрочку уплаты утильсбора

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочий в сборочном цехе на заводе
Рабочий в сборочном цехе на заводе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рабочий в сборочном цехе на заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с профильными ведомствами планирует дать отсрочку уплаты утилизационного сбора до декабря для крупных иностранных автоконцернов, заключивших с министерством СПИК, прорабатывается внесение соответствующих изменений в постановление, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Пока отсрочка действует только для отечественных автопроизводителей. В начале марта правительство РФ решило отложить для них на декабрь срок уплаты утилизационного сбора за первый-третий кварталы 2022 года, для оказавшихся под санкциями - еще и за четвертый квартал 2021 года.
"Сейчас совместно с Минфином, Минэкономразвития, ФНС и Минюстом прорабатывается внесение изменений в пункт 22 правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и прицепов к ним, … предусматривающий перенос до 20 декабря 2022 года сроков уплаты утилизационного сбора за первый-третий кварталы 2022 года всеми крупнейшими производителями, заключившим с министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальный инвестиционный контракт в сфере производства транспортных средств", - отметили в министерстве.
В Минпромторге также заметили, что поддержка предприятий автомобилестроения оказывается в рамках утвержденного правительством плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.
На этой неделе с предложением дать иностранным автоконцернам отсрочку на уплату утильсбора выступал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, он также отметил, что этот вопрос обсуждается с Минпромторгом и РСПП.
Стенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 04:00Сказано в эфире
"Копеечных" больше не будет. Эксперт о плюсах и минусах китайских авто
 
АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
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