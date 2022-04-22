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Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы - РИА Новости, 22.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220422/urgant-1784853856.html
Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы
Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы - РИА Новости, 22.04.2022
Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы
Иван Ургант посетил один из столичных ресторанов. Общей фотографией поделилась Ирена Понарошку в социальных сетях. В публикации она намекнула, что последние... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:56
2022-04-22T10:56
шоубиз
знаменитости
иван ургант
ирена понарошку
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Иван Ургант посетил один из столичных ресторанов. Общей фотографией поделилась Ирена Понарошку в социальных сетях. В публикации она намекнула, что последние слухи, связанные с ведущим – неправда.Ургант, по ее словам, ответил, что не хочет оправдываться.Пользователи поспешили выразить свои мысли в комментариях, в частности, многие отметили седые волосы у шоумена.Ранее источник РИА Новости рассказал, что Ургант вернулся в Москву и "каждый день на работе".
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знаменитости, иван ургант, ирена понарошку, шоу-бизнес
10:56 22.04.2022
 
Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы

Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы вместе с Иреной Понарошку

© Фото : irena_ponaroshku/telegramИван Ургант и Ирэна Понарошку
Иван Ургант и Ирэна Понарошку - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : irena_ponaroshku/telegram
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Иван Ургант посетил один из столичных ресторанов. Общей фотографией поделилась Ирена Понарошку в социальных сетях. В публикации она намекнула, что последние слухи, связанные с ведущим – неправда.

"Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?" – спросила Ирена.

Ургант, по ее словам, ответил, что не хочет оправдываться.

"Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает", – отмечается в публикации.

Пользователи поспешили выразить свои мысли в комментариях, в частности, многие отметили седые волосы у шоумена.

"Постарел", "Замудрел мужчина", – отметили подписчики.

Ранее источник РИА Новости рассказал, что Ургант вернулся в Москву и "каждый день на работе".
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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