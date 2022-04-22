https://ria.ru/20220422/urgant-1784853856.html

Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы

Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы - РИА Новости, 22.04.2022

Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы

Иван Ургант посетил один из столичных ресторанов. Общей фотографией поделилась Ирена Понарошку в социальных сетях. В публикации она намекнула, что последние... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:56

2022-04-22T10:56

2022-04-22T10:56

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иван ургант

ирена понарошку

шоу-бизнес

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Иван Ургант посетил один из столичных ресторанов. Общей фотографией поделилась Ирена Понарошку в социальных сетях. В публикации она намекнула, что последние слухи, связанные с ведущим – неправда.Ургант, по ее словам, ответил, что не хочет оправдываться.Пользователи поспешили выразить свои мысли в комментариях, в частности, многие отметили седые волосы у шоумена.Ранее источник РИА Новости рассказал, что Ургант вернулся в Москву и "каждый день на работе".

https://ria.ru/20220421/malysheva-1784644712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, иван ургант, ирена понарошку, шоу-бизнес