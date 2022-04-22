https://ria.ru/20220422/urgant-1784853856.html
Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы
Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы - РИА Новости, 22.04.2022
Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы
Иван Ургант посетил один из столичных ресторанов. Общей фотографией поделилась Ирена Понарошку в социальных сетях. В публикации она намекнула, что последние... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:56
2022-04-22T10:56
2022-04-22T10:56
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иван ургант
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Иван Ургант посетил один из столичных ресторанов. Общей фотографией поделилась Ирена Понарошку в социальных сетях. В публикации она намекнула, что последние слухи, связанные с ведущим – неправда.Ургант, по ее словам, ответил, что не хочет оправдываться.Пользователи поспешили выразить свои мысли в комментариях, в частности, многие отметили седые волосы у шоумена.Ранее источник РИА Новости рассказал, что Ургант вернулся в Москву и "каждый день на работе".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, иван ургант, ирена понарошку, шоу-бизнес
Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы
Поседевший Иван Ургант появился в одном из ресторанов Москвы вместе с Иреной Понарошку
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Иван Ургант посетил один из столичных ресторанов. Общей фотографией поделилась Ирена Понарошку в социальных сетях. В публикации она намекнула, что последние слухи, связанные с ведущим – неправда.
"Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?" – спросила Ирена.
Ургант, по ее словам, ответил, что не хочет оправдываться.
"Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает", – отмечается в публикации.
Пользователи поспешили выразить свои мысли в комментариях, в частности, многие отметили седые волосы у шоумена.
"Постарел", "Замудрел мужчина", – отметили подписчики.
Ранее источник РИА Новости рассказал
, что Ургант вернулся в Москву и "каждый день на работе".