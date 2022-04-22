https://ria.ru/20220422/ukrepleniya-1784838342.html
Опубликовано видео укреплений украинских нацистов у города Счастье
Опубликовано видео укреплений украинских нацистов у города Счастье - РИА Новости, 22.04.2022
Опубликовано видео укреплений украинских нацистов у города Счастье
Корреспондент РИА Новости побывал на позициях украинских нацистов из батальона "Айдар" на освобожденных территориях Луганской народной республики и показал на... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T08:19
2022-04-22T08:19
2022-04-22T09:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
счастье (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784840432_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81a255c4d1c7e120aa81bd2e13db5c7f.jpg
СЧАСТЬЕ (ЛНР), 22 апр – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал на позициях украинских нацистов из батальона "Айдар" на освобожденных территориях Луганской народной республики и показал на видео, какие мощные укрепления были отстроены украинской стороной за много лет. Такие теперь приходится штурмовать Вооруженным силам РФ.Степень подготовки украинских позиций в очередной раз доказывает, что киевский режим планировал военные действия, в частности масштабное наступление на ЛНР."Мы находимся под городом Счастье. Это оставленные без боя позиции нацистов – военных преступников батальона "Айдар". Просто для примера (фронт, конечно, здесь ушел очень далеко вперед и давно), но в качестве примера показать, что сейчас приходится штурмовать нашим войскам, например, под Авдеевкой, например, в Угледаре, Рубежном", - отмечает журналист, демонстрируя бронированную дверь в бетонный блиндаж.Это типовой укрепленный блиндаж украинских вооруженных формирований. "Сделан… ну это что-то невероятное. Огромная массивная дверь. 40 сантиметров высококачественного бетона - это очень хороший бетон. Дальше еще одна дверь – предбанник. Не знаю, сколько она - может быть, тонну весит. Здесь у них была буржуйка. Основательные бронированные бойницы", - показывает журналист.Он добавил, что таких блиндажей в этом укрепрайоне целая сеть, они соединены ходами глубиной в полный рост человека. Также в укрепрайоне имеется основная база, заглубленная на 7-8 метров в землю.Через бойницы блиндажа полностью просматривается шоссе. На потолке и стенах сетки с защитным кевларовым слоем, чтобы отлетевшие при обстреле артиллерией куски бетона не поразили кого-то внутри. "Сделано все основательно, капитально, по уму. Это все делалось и накапливалось много - много лет", - говорит журналист.Он также продемонстрировал бронированную башню с окошками, которая позволяет вести стрельбу и наблюдение.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/aydar-1781653017.html
https://ria.ru/20220421/donbass-1784511792.html
луганская народная республика
украина
счастье (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784840432_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4e9a7e01e14d2c2562aec0c00ed6323e.jpg
Кадры укрепления украинских войск в ЛНР, отстроенные за много лет
Корреспондент РИА Новости показал укрепления украинских войск в ЛНР, отстроенные за много лет. Такие системы бетонных блиндажей теперь приходится штурмовать Вооруженным силам РФ. Их постройка Украиной в очередной раз доказывает, что киевский режим планировал начать военные действия против народных республик.
2022-04-22T08:19
true
PT2M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, счастье (город)
08:19 22.04.2022 (обновлено: 09:01 22.04.2022)
Опубликовано видео укреплений украинских нацистов у города Счастье
Опубликовано видео укреплений нацбата "Айдар" на освобожденных территориях ЛНР
СЧАСТЬЕ (ЛНР), 22 апр – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал на позициях украинских нацистов из батальона "Айдар" на освобожденных территориях Луганской народной республики и показал на видео, какие мощные укрепления были отстроены украинской стороной за много лет. Такие теперь приходится штурмовать Вооруженным силам РФ.
Степень подготовки украинских позиций в очередной раз доказывает, что киевский режим планировал военные действия, в частности масштабное наступление на ЛНР.
"Мы находимся под городом Счастье. Это оставленные без боя позиции нацистов – военных преступников батальона "Айдар". Просто для примера (фронт, конечно, здесь ушел очень далеко вперед и давно), но в качестве примера показать, что сейчас приходится штурмовать нашим войскам, например, под Авдеевкой, например, в Угледаре, Рубежном", - отмечает журналист, демонстрируя бронированную дверь в бетонный блиндаж.
Это типовой укрепленный блиндаж украинских вооруженных формирований. "Сделан… ну это что-то невероятное. Огромная массивная дверь. 40 сантиметров высококачественного бетона - это очень хороший бетон. Дальше еще одна дверь – предбанник. Не знаю, сколько она - может быть, тонну весит. Здесь у них была буржуйка. Основательные бронированные бойницы", - показывает журналист.
Он добавил, что таких блиндажей в этом укрепрайоне целая сеть, они соединены ходами глубиной в полный рост человека. Также в укрепрайоне имеется основная база, заглубленная на 7-8 метров в землю.
Через бойницы блиндажа полностью просматривается шоссе. На потолке и стенах сетки с защитным кевларовым слоем, чтобы отлетевшие при обстреле артиллерией куски бетона не поразили кого-то внутри. "Сделано все основательно, капитально, по уму. Это все делалось и накапливалось много - много лет", - говорит журналист.
Он также продемонстрировал бронированную башню с окошками, которая позволяет вести стрельбу и наблюдение.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.