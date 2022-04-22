https://ria.ru/20220422/ukraina-1785005550.html

Российская авиация уничтожила три украинских склада вооружения

Российская авиация уничтожила три украинских склада вооружения - РИА Новости, 22.04.2022

Российская авиация уничтожила три украинских склада вооружения

Воздушно-космические силы России поразили 26 украинских военных объектов, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, официальный представитель... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:54

2022-04-22T19:54

2022-04-22T19:57

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войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы России поразили 26 украинских военных объектов, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины", - сказал Конашенков на брифинге.Он рассказал, что среди пораженных объектов два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того, в районах населенных пунктов Торецкий, Комар и Богатырь уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

https://ria.ru/20220422/voennye-1784853979.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, войска воздушно-космической обороны