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Российская авиация уничтожила три украинских склада вооружения - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/ukraina-1785005550.html
Российская авиация уничтожила три украинских склада вооружения
Российская авиация уничтожила три украинских склада вооружения - РИА Новости, 22.04.2022
Российская авиация уничтожила три украинских склада вооружения
Воздушно-космические силы России поразили 26 украинских военных объектов, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, официальный представитель... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:54
2022-04-22T19:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы России поразили 26 украинских военных объектов, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины", - сказал Конашенков на брифинге.Он рассказал, что среди пораженных объектов два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того, в районах населенных пунктов Торецкий, Комар и Богатырь уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.
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в мире, россия, войска воздушно-космической обороны
19:54 22.04.2022 (обновлено: 19:57 22.04.2022)
 
Российская авиация уничтожила три украинских склада вооружения

Российская авиация уничтожила три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения

© РИА НовостиВертолеты Ми-8МТВ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Вертолеты Ми-8МТВ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости
Вертолеты Ми-8МТВ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы России поразили 26 украинских военных объектов, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины", - сказал Конашенков на брифинге.
Он рассказал, что среди пораженных объектов два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того, в районах населенных пунктов Торецкий, Комар и Богатырь уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Минобороны об уничтожении военной техники ВСУ в результате удара Калибрами - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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