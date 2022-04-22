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ВКС уничтожили 13 украинских военных объектов - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВКС уничтожили 13 украинских военных объектов
ВКС уничтожили 13 украинских военных объектов - РИА Новости, 22.04.2022
ВКС уничтожили 13 украинских военных объектов
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в течение дня 13 военных объектов Украины, а также до двух рот украинских националистов, сообщил официальный... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:50
2022-04-22T19:56
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в течение дня 13 военных объектов Украины, а также до двух рот украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 13 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал генерал на брифинге.Он уточнил, что в результате ударов уничтожено до двух рот националистов, а также 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей. Кроме того, в населенном пункте Червонное уничтожен склад ракет для зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ".
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в мире, россия, украина, войска воздушно-космической обороны
19:50 22.04.2022 (обновлено: 19:56 22.04.2022)
 
ВКС уничтожили 13 украинских военных объектов

ВКС уничтожили 13 украинских военных объектов, в том числе два пункта управления

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на блок-посту в Харьковской области
Военнослужащие на блок-посту в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие на блок-посту в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в течение дня 13 военных объектов Украины, а также до двух рот украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 13 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал генерал на брифинге.
Он уточнил, что в результате ударов уничтожено до двух рот националистов, а также 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей. Кроме того, в населенном пункте Червонное уничтожен склад ракет для зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ".
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