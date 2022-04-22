https://ria.ru/20220422/ukraina-1785004464.html

ВКС уничтожили 13 украинских военных объектов

ВКС уничтожили 13 украинских военных объектов - РИА Новости, 22.04.2022

ВКС уничтожили 13 украинских военных объектов

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в течение дня 13 военных объектов Украины, а также до двух рот украинских националистов, сообщил официальный... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:50

2022-04-22T19:50

2022-04-22T19:56

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили в течение дня 13 военных объектов Украины, а также до двух рот украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 13 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал генерал на брифинге.Он уточнил, что в результате ударов уничтожено до двух рот националистов, а также 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей. Кроме того, в населенном пункте Червонное уничтожен склад ракет для зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ".

https://ria.ru/20220422/vks-1784852408.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, войска воздушно-космической обороны