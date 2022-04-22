https://ria.ru/20220422/ukraina-1784997441.html
Российские войска завладели крупным украинским арсеналом
Российские войска завладели крупным украинским арсеналом - РИА Новости, 22.04.2022
Российские войска завладели крупным украинским арсеналом
Специалисты инженерных войск российской армии взяли под контроль оружейный арсенал ВСУ под Харьковом, площадь складов составила несколько сотен гектаров, там... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:08
2022-04-22T19:08
2022-04-22T21:19
обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Специалисты инженерных войск российской армии взяли под контроль оружейный арсенал ВСУ под Харьковом, площадь складов составила несколько сотен гектаров, там хранились тысячи тонн боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны, продемонстрировав вооружения на видео."Подразделения ВСУ бросили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам и системам залпового огня, вооружения ПВО. На складах арсенала хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей", — заявили в ведомстве.В ангарах, помимо боеприпасов советского производства, хранились сделанные на Западе мины и снаряды, добавили в министерстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220420/tanki-1784428471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры арсенала украинской армии в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль в Харьковской области арсенал украинской армии площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов
2022-04-22T19:08
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PT4M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире
19:08 22.04.2022 (обновлено: 21:19 22.04.2022)
Российские войска завладели крупным украинским арсеналом
ВС России завладели украинским арсеналом в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов