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Комиссия СПЧ ООН по расследованию событий на Украине приступила к работе - РИА Новости, 22.04.2022
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Комиссия СПЧ ООН по расследованию событий на Украине приступила к работе
Комиссия СПЧ ООН по расследованию событий на Украине приступила к работе - РИА Новости, 22.04.2022
Комиссия СПЧ ООН по расследованию событий на Украине приступила к работе
Комиссия совета ООН по правам человека (СПЧ) по расследованию событий на Украине приступила к работе, заявил председатель СПЧ ООН Федерико Вильегас. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:04
2022-04-22T19:06
в мире
владимир путин
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ООН, 22 апр – РИА Новости. Комиссия совета ООН по правам человека (СПЧ) по расследованию событий на Украине приступила к работе, заявил председатель СПЧ ООН Федерико Вильегас."Комиссия уже приступила к работе и будет вскоре полностью активной", - сказал Вильегас."Мы хотели бы получить доступ во все места, где нам придется работать", - сказал Вильегас.По его словам, "если РФ хочет выяснить правду о том, что происходит, лучше всего было бы предоставить комиссии доступ и предоставить возможность работать".Комиссия СПЧ ООН по расследованию событий на Украине была создана в начале марта. Ей поручено расследовать все предполагаемые нарушения прав человека, а также нарушения международного гуманитарного права на Украине. Мандат комиссии выдан сроком на один год для "установления фактов, обстоятельств и коренных причин любых подобных нарушений и злоупотреблений", а также для выявления ответственных за нарушения прав человека и связанных с ними преступлений, совершенных на Украине.Свой первый доклад комиссия должна предоставить в устном виде на сессии СПЧ ООН в сентябре 2022 года, а всеобъемлющий письменный доклад - на сессии в марте 2023 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/spch-1783863719.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, оон
19:04 22.04.2022 (обновлено: 19:06 22.04.2022)
 
Комиссия СПЧ ООН по расследованию событий на Украине приступила к работе

Глава СПЧ ООН Вильегас: комиссия по расследованию событий на Украине приступила к работе

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкКорреспондент ведет репортаж возле упавшей ракеты "Точки-У" у военного госпиталя в Запорожской области
Корреспондент ведет репортаж возле упавшей ракеты Точки-У у военного госпиталя в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Корреспондент ведет репортаж возле упавшей ракеты "Точки-У" у военного госпиталя в Запорожской области. Архивное фото
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ООН, 22 апр – РИА Новости. Комиссия совета ООН по правам человека (СПЧ) по расследованию событий на Украине приступила к работе, заявил председатель СПЧ ООН Федерико Вильегас.
"Комиссия уже приступила к работе и будет вскоре полностью активной", - сказал Вильегас.
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"Мы хотели бы получить доступ во все места, где нам придется работать", - сказал Вильегас.
По его словам, "если РФ хочет выяснить правду о том, что происходит, лучше всего было бы предоставить комиссии доступ и предоставить возможность работать".
Комиссия СПЧ ООН по расследованию событий на Украине была создана в начале марта. Ей поручено расследовать все предполагаемые нарушения прав человека, а также нарушения международного гуманитарного права на Украине. Мандат комиссии выдан сроком на один год для "установления фактов, обстоятельств и коренных причин любых подобных нарушений и злоупотреблений", а также для выявления ответственных за нарушения прав человека и связанных с ними преступлений, совершенных на Украине.
Свой первый доклад комиссия должна предоставить в устном виде на сессии СПЧ ООН в сентябре 2022 года, а всеобъемлющий письменный доклад - на сессии в марте 2023 года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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