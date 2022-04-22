17:08 22.04.2022 (обновлено: 20:52 22.04.2022)
Американский полковник заявил об опасном для Украины просчете Байдена
Экс-полковник армии США Макгрегор: просчет Байдена превратит запад Украины в полигон
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Джо Байден и его советники просчитались, полагая, что своими действиями на Украине они способствуют решению конфликта с Россией. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.
По его словам, помощь Киеву уже обошлась американским налогоплательщикам в миллиард долларов, однако этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Макгрегор считает, что боевые действия на востоке Донбасса и вдоль побережья, по сути, становятся уничтожением оставшихся сил Украины в этом регионе. Тем не менее Байден по-прежнему убежден, что его действия приведут к урегулированию конфликта.
"Мне кажется, президент и его советники считают, что так или иначе в будущем они сядут за стол переговоров, где смогут диктовать условия Москве. Но этого не произойдет", — подчеркнул Макгрегор.
Военный также выразил мнение, что у России нет интересов в западной части Украины, однако из-за продолжающихся поставок оружия та попросту может стать полигоном. Подытоживая, он назвал горькой правдой тот факт, что Вашингтон в сущности отправляет множество украинцев на смерть без какой-либо надежды на успех.
Спецоперация на Украине
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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