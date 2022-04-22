https://ria.ru/20220422/ukraina-1784966431.html

Американский полковник заявил об опасном для Украины просчете Байдена

Американский полковник заявил об опасном для Украины просчете Байдена - РИА Новости, 22.04.2022

Американский полковник заявил об опасном для Украины просчете Байдена

Джо Байден и его советники просчитались, полагая, что своими действиями на Украине они способствуют решению конфликта с Россией. Об этом заявил бывший советник... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:08

2022-04-22T17:08

2022-04-22T20:52

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Джо Байден и его советники просчитались, полагая, что своими действиями на Украине они способствуют решению конфликта с Россией. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.По его словам, помощь Киеву уже обошлась американским налогоплательщикам в миллиард долларов, однако этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Макгрегор считает, что боевые действия на востоке Донбасса и вдоль побережья, по сути, становятся уничтожением оставшихся сил Украины в этом регионе. Тем не менее Байден по-прежнему убежден, что его действия приведут к урегулированию конфликта."Мне кажется, президент и его советники считают, что так или иначе в будущем они сядут за стол переговоров, где смогут диктовать условия Москве. Но этого не произойдет", — подчеркнул Макгрегор.Военный также выразил мнение, что у России нет интересов в западной части Украины, однако из-за продолжающихся поставок оружия та попросту может стать полигоном. Подытоживая, он назвал горькой правдой тот факт, что Вашингтон в сущности отправляет множество украинцев на смерть без какой-либо надежды на успех.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220422/oruzhie-1784902313.html

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784817616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, джо байден, сша