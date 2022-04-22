Рейтинг@Mail.ru
Американский полковник заявил об опасном для Украины просчете Байдена - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784966431.html
Американский полковник заявил об опасном для Украины просчете Байдена
Американский полковник заявил об опасном для Украины просчете Байдена - РИА Новости, 22.04.2022
Американский полковник заявил об опасном для Украины просчете Байдена
Джо Байден и его советники просчитались, полагая, что своими действиями на Украине они способствуют решению конфликта с Россией. Об этом заявил бывший советник... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:08
2022-04-22T20:52
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769506816_0:0:3399:1912_1920x0_80_0_0_9be5561f060cb06bd8c8f6a61efa442c.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Джо Байден и его советники просчитались, полагая, что своими действиями на Украине они способствуют решению конфликта с Россией. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.По его словам, помощь Киеву уже обошлась американским налогоплательщикам в миллиард долларов, однако этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Макгрегор считает, что боевые действия на востоке Донбасса и вдоль побережья, по сути, становятся уничтожением оставшихся сил Украины в этом регионе. Тем не менее Байден по-прежнему убежден, что его действия приведут к урегулированию конфликта."Мне кажется, президент и его советники считают, что так или иначе в будущем они сядут за стол переговоров, где смогут диктовать условия Москве. Но этого не произойдет", — подчеркнул Макгрегор.Военный также выразил мнение, что у России нет интересов в западной части Украины, однако из-за продолжающихся поставок оружия та попросту может стать полигоном. Подытоживая, он назвал горькой правдой тот факт, что Вашингтон в сущности отправляет множество украинцев на смерть без какой-либо надежды на успех.Спецоперация на УкраинеРоссия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220422/oruzhie-1784902313.html
https://ria.ru/20220421/ukraina-1784817616.html
украина
россия
донбасс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769506816_670:0:3399:2047_1920x0_80_0_0_dc5549dfb449c8ff818aee16b53f2b3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, джо байден, сша
17:08 22.04.2022 (обновлено: 20:52 22.04.2022)
 
Американский полковник заявил об опасном для Украины просчете Байдена

Экс-полковник армии США Макгрегор: просчет Байдена превратит запад Украины в полигон

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Джо Байден и его советники просчитались, полагая, что своими действиями на Украине они способствуют решению конфликта с Россией. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.
По его словам, помощь Киеву уже обошлась американским налогоплательщикам в миллиард долларов, однако этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Макгрегор считает, что боевые действия на востоке Донбасса и вдоль побережья, по сути, становятся уничтожением оставшихся сил Украины в этом регионе. Тем не менее Байден по-прежнему убежден, что его действия приведут к урегулированию конфликта.
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
13:31
The Independent: США устроили из кризиса на Украине "золотую лихорадку"
"Мне кажется, президент и его советники считают, что так или иначе в будущем они сядут за стол переговоров, где смогут диктовать условия Москве. Но этого не произойдет", — подчеркнул Макгрегор.
Военный также выразил мнение, что у России нет интересов в западной части Украины, однако из-за продолжающихся поставок оружия та попросту может стать полигоном. Подытоживая, он назвал горькой правдой тот факт, что Вашингтон в сущности отправляет множество украинцев на смерть без какой-либо надежды на успех.

Спецоперация на Украине

Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 23:18
Экс-министр Боливии: США используют Украину для провокации против России
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассДжо БайденСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала