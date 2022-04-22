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США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины - РИА Новости, 22.04.2022
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США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины
США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины - РИА Новости, 22.04.2022
США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины
США будут наращивать экономическую и военную поддержку Киеву, подстраивая ее под конкретные нужды Украины в свете спецоперации РФ, заявил в пятницу заместитель... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:27
2022-04-22T16:46
украина
в мире
россия
сша
донбасс
далип сингх
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США будут наращивать экономическую и военную поддержку Киеву, подстраивая ее под конкретные нужды Украины в свете спецоперации РФ, заявил в пятницу заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.В четверг президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, включая 72 гаубицы с тягачами и 144 тысячами снарядов к ним, а также более 121 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost.Американские военные рассчитывают начать поставки оружия и боеприпасов Украине в рамках нового пакета помощи в течение ближайших двух суток.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, в мире, россия, сша, донбасс, далип сингх
16:27 22.04.2022 (обновлено: 16:46 22.04.2022)
 
США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины

Советник Байдена Сингх: США будут наращивать экономическую и военную поддержку Украины

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США будут наращивать экономическую и военную поддержку Киеву, подстраивая ее под конкретные нужды Украины в свете спецоперации РФ, заявил в пятницу заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

"Мы стремимся подстроить нашу поддержку Украине под то, как разворачиваются события на поле боя. Это что касается военной и стратегической составляющих. Что до экономических и стратегических последствий для России, то все это будет только расти", - сказал Сингх в эфире телеканала CNN.

В четверг президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, включая 72 гаубицы с тягачами и 144 тысячами снарядов к ним, а также более 121 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost.
Американские военные рассчитывают начать поставки оружия и боеприпасов Украине в рамках нового пакета помощи в течение ближайших двух суток.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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