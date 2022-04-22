https://ria.ru/20220422/ukraina-1784954166.html

США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины

США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины - РИА Новости, 22.04.2022

США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины

США будут наращивать экономическую и военную поддержку Киеву, подстраивая ее под конкретные нужды Украины в свете спецоперации РФ, заявил в пятницу заместитель... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:27

2022-04-22T16:27

2022-04-22T16:46

украина

в мире

россия

сша

донбасс

далип сингх

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США будут наращивать экономическую и военную поддержку Киеву, подстраивая ее под конкретные нужды Украины в свете спецоперации РФ, заявил в пятницу заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.В четверг президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, включая 72 гаубицы с тягачами и 144 тысячами снарядов к ним, а также более 121 тактических беспилотных воздушных систем Phoenix Ghost.Американские военные рассчитывают начать поставки оружия и боеприпасов Украине в рамках нового пакета помощи в течение ближайших двух суток.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/oruzhie-1784902313.html

украина

россия

сша

донбасс

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, в мире, россия, сша, донбасс, далип сингх