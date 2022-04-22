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В ООН заявили, что не могут подтвердить "геноцид" на Украине - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784918586.html
В ООН заявили, что не могут подтвердить "геноцид" на Украине
В ООН заявили, что не могут подтвердить "геноцид" на Украине - РИА Новости, 22.04.2022
В ООН заявили, что не могут подтвердить "геноцид" на Украине
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) не располагает данными, подтверждающими якобы факты совершения геноцида в ходе спецоперации... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:34
2022-04-22T14:34
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 22 апр - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) не располагает данными, подтверждающими якобы факты совершения геноцида в ходе спецоперации на Украине, заявила во вторник официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, оон, украина, ситуация в днр и лнр
14:34 22.04.2022
 
В ООН заявили, что не могут подтвердить "геноцид" на Украине

Представитель ООН Шамсадани: нет информации, подтверждающей "геноцид" на Украине

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 апр - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) не располагает данными, подтверждающими якобы факты совершения геноцида в ходе спецоперации на Украине, заявила во вторник официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.
"У нас нет информации, которая указывала бы на совершение геноцида", - сказала Шамдасани на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 00:44
СМИ: слова Байдена о "геноциде" на Украине не подтверждаются разведкой США
 
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