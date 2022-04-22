В ООН заявили, что не могут подтвердить "геноцид" на Украине
Представитель ООН Шамсадани: нет информации, подтверждающей "геноцид" на Украине
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 22 апр - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) не располагает данными, подтверждающими якобы факты совершения геноцида в ходе спецоперации на Украине, заявила во вторник официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.
"У нас нет информации, которая указывала бы на совершение геноцида", - сказала Шамдасани на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.