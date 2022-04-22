https://ria.ru/20220422/ukraina-1784898251.html

Шольц заявил, что эмбарго на российский газ не принесет мир на Украину

Шольц заявил, что эмбарго на российский газ не принесет мир на Украину - РИА Новости, 22.04.2022

Шольц заявил, что эмбарго на российский газ не принесет мир на Украину

Выполнение пожеланий Киева о немедленном введении запрета на импорт российского газа нецелесообразно и может привести к тяжелым последствиям для многих стран,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:15

2022-04-22T13:15

2022-04-22T13:47

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Выполнение пожеланий Киева о немедленном введении запрета на импорт российского газа нецелесообразно и может привести к тяжелым последствиям для многих стран, заявил в интервью журналу Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц.По его словам, такая мера не поможет остановить конфликт на Украине. Он также раскритиковал мнение о том, что, продолжая получать российский газ, Берлин "спонсирует" военную спецоперацию Москвы."Дело в том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить", — добавил Шольц.Ранее о возможном введении эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти высказался официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь. По его мнению, Брюссель готов идти настолько далеко в санкциях, насколько это возможно.При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.

https://ria.ru/20220422/neft-1784852507.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

украина, германия, европа, евросоюз, экономика