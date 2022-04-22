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После завершения конфликта на Украине мир будет разобщен, заявил Боррель - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784891566.html
После завершения конфликта на Украине мир будет разобщен, заявил Боррель
После завершения конфликта на Украине мир будет разобщен, заявил Боррель - РИА Новости, 22.04.2022
После завершения конфликта на Украине мир будет разобщен, заявил Боррель
После окончания боевых действий на территории Украины мир станет еще более разобщенным, предположил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:52
2022-04-22T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
евросоюз
жозеп боррель
украина
ситуация в днр и лнр
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МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. После окончания боевых действий на территории Украины мир станет еще более разобщенным, предположил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью европейским СМИ."Мир будет намного более раздробленным, и это приведет к экономическим потрясениям",- приводит слова Борреля испанская газета El País. В частности, различные виды сырьевых ресурсов будут использоваться в качестве оружия. "Зерно тоже превратится в разновидность оружия. Россия уже говорит: наше зерно – для наших друзей, тот, кто нам не друг, его не получит", утверждает глава европейской дипломатии.Кроме того, по мнению Борреля, возникнет новая политическая панорама, в которой по одну сторону будут стоять Россия и Китай, а по другую – Запад. "А множество развивающихся стран будут склоняться то к одной стороне, то к другой, в зависимости от обстоятельств. Помните, как в годы холодной войны мы говорили о неприсоединившихся странах? Сейчас мы наблюдаем возникновение схожего феномена", - подчеркнул европейский политик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, украина, ситуация в днр и лнр
12:52 22.04.2022
 
После завершения конфликта на Украине мир будет разобщен, заявил Боррель

Глава евродипломатии Боррель: после завершения конфликта на Украине мир будет раздроблен

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. После окончания боевых действий на территории Украины мир станет еще более разобщенным, предположил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью европейским СМИ.
"Мир будет намного более раздробленным, и это приведет к экономическим потрясениям",- приводит слова Борреля испанская газета El País. В частности, различные виды сырьевых ресурсов будут использоваться в качестве оружия. "Зерно тоже превратится в разновидность оружия. Россия уже говорит: наше зерно – для наших друзей, тот, кто нам не друг, его не получит", утверждает глава европейской дипломатии.
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Против Запада у России есть оружие намного страшнее ракет
Кроме того, по мнению Борреля, возникнет новая политическая панорама, в которой по одну сторону будут стоять Россия и Китай, а по другую – Запад. "А множество развивающихся стран будут склоняться то к одной стороне, то к другой, в зависимости от обстоятельств. Помните, как в годы холодной войны мы говорили о неприсоединившихся странах? Сейчас мы наблюдаем возникновение схожего феномена", - подчеркнул европейский политик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЕвросоюзЖозеп БоррельУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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