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Украинские боевики бросают на позициях тела своих погибших - РИА Новости, 22.04.2022
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Украинские боевики бросают на позициях тела своих погибших
Украинские боевики бросают на позициях тела своих погибших - РИА Новости, 22.04.2022
Украинские боевики бросают на позициях тела своих погибших
Боевики украинских националистических формирований при отступлении бросают на позициях оружие и тела погибших, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T09:20
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Боевики украинских националистических формирований при отступлении бросают на позициях оружие и тела погибших, сообщили журналистам в Минобороны.Ведомство опубликовало кадры покинутого украинского укрепрайона. На позициях остались экипировка и оружие в большом количестве, в том числе иностранное. Много тел украинских военных.При съемке с высоты птичьего полета видно, что весь укрепрайон "перепахан" воронками от ракетно- артиллерийского огня и авиаударов. Отдельные блиндажи разрушены точными попаданиями.Ранее корреспондент РИА Новости побывал в типовом укрепленном районе украинских формирований. В таких районах украинской стороной за многие годы была создана сеть из основательных фортификационных сооружений, включающая бетонные блиндажи, бомбоубежища, огневые точки с бронеколпаками, ходы в человеческий рост.
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Кадры оставленного ВСУ укрепрайона
Минобороны России опубликовало кадры оставленного ВСУ укрепрайона. Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ. Укрепленный район имел разветвленную сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек, долговременных фортификационных сооружений, в том числе заглубленные бетонные бункеры.
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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия
09:20 22.04.2022 (обновлено: 11:21 22.04.2022)
 
Украинские боевики бросают на позициях тела своих погибших

Минобороны опубликовало видео оставленного украинскими войсками укрепрайона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Боевики украинских националистических формирований при отступлении бросают на позициях оружие и тела погибших, сообщили журналистам в Минобороны.
Ведомство опубликовало кадры покинутого украинского укрепрайона. На позициях остались экипировка и оружие в большом количестве, в том числе иностранное. Много тел украинских военных.
"Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ", — сказали в Минобороны.
При съемке с высоты птичьего полета видно, что весь укрепрайон "перепахан" воронками от ракетно- артиллерийского огня и авиаударов. Отдельные блиндажи разрушены точными попаданиями.
Ранее корреспондент РИА Новости побывал в типовом укрепленном районе украинских формирований. В таких районах украинской стороной за многие годы была создана сеть из основательных фортификационных сооружений, включающая бетонные блиндажи, бомбоубежища, огневые точки с бронеколпаками, ходы в человеческий рост.
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