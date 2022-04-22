https://ria.ru/20220422/udary-1784836965.html

В Госдуме посоветовали Киеву "впредь не заикаться" об ударах по России

В Госдуме посоветовали Киеву "впредь не заикаться" об ударах по России - РИА Новости, 22.04.2022

В Госдуме посоветовали Киеву "впредь не заикаться" об ударах по России

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти "впредь не заикаться" о возможных ударах по территории России и Крымскому мосту. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T07:58

2022-04-22T07:58

2022-04-22T07:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти "впредь не заикаться" о возможных ударах по территории России и Крымскому мосту.Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.По его словам, в случае провокаций никто безнаказанным не останется."Предлагаю даже не заглядываться на территорию Российской Федерации. Все получат по заслугам. Возмездие будет мгновенным", - подчеркнул депутат.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по итогам, в наказании. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев советовал Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире