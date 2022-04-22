Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме посоветовали Киеву "впредь не заикаться" об ударах по России - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/udary-1784836965.html
В Госдуме посоветовали Киеву "впредь не заикаться" об ударах по России
В Госдуме посоветовали Киеву "впредь не заикаться" об ударах по России - РИА Новости, 22.04.2022
В Госдуме посоветовали Киеву "впредь не заикаться" об ударах по России
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти "впредь не заикаться" о возможных ударах по территории России и Крымскому мосту. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T07:58
2022-04-22T07:58
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:198:2481:1593_1920x0_80_0_0_cfc4e3184ea89f6c46f9df76c0a88644.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти "впредь не заикаться" о возможных ударах по территории России и Крымскому мосту.Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.По его словам, в случае провокаций никто безнаказанным не останется."Предлагаю даже не заглядываться на территорию Российской Федерации. Все получат по заслугам. Возмездие будет мгновенным", - подчеркнул депутат.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по итогам, в наказании. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев советовал Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.
https://ria.ru/20220422/integratsiya-1784833146.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_ee73877a8406022e26171c1cd903f3e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире
07:58 22.04.2022
 
В Госдуме посоветовали Киеву "впредь не заикаться" об ударах по России

Депутат ГД Шеремет посоветовал Киеву "впредь не заикаться" об ударах по Крымскому мосту

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти "впредь не заикаться" о возможных ударах по территории России и Крымскому мосту.
Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.
"Любая с их стороны подобная провокация повлечет ответные меры по центру принятия решений в Киеве, при этом эти меры по своему масштабу будут в сотни раз страшнее. Поэтому впредь советуем киевскому режиму не заикаться об ударах по территории России и тем более по Крымскому мосту", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, в случае провокаций никто безнаказанным не останется.
"Предлагаю даже не заглядываться на территорию Российской Федерации. Все получат по заслугам. Возмездие будет мгновенным", - подчеркнул депутат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Данилова являются не чем иным, как анонсированием возможного теракта, они нуждаются в правовой проверке и, по итогам, в наказании. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев советовал Данилову подумать о том, что же в случае нанесения удара по Крымскому мосту может стать ответной целью.
Крым - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 05:54
В Крыму заявили, что Киев панически боится интеграции юга Украины с Россией
 
РоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала