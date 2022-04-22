https://ria.ru/20220422/uchitelya-1784981390.html
Лучшие белгородские учителя получили сертификаты на миллион рублей
Лучшие белгородские учителя получили сертификаты на миллион рублей - РИА Новости, 22.04.2022
Лучшие белгородские учителя получили сертификаты на миллион рублей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил сертификаты на 1 миллион рублей участникам регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:55
2022-04-22T17:55
2022-04-22T17:57
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
губкин
грайворон
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил сертификаты на 1 миллион рублей участникам регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России", сообщает в пятницу облправительство.Лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года в номинации "Лучший учитель" стали Полозова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов средней школы №13 города Губкин, и Моисеева Елена Александровна, учитель истории и обществознания средней школы города Грайворон. Призерами - Елина Оксана Николаевна, учитель английского языка образовательного комплекса "Лицей №3" Старооскольского городского округа и Рожкина Наталья Васильевна, учитель химии средней школы №3 города Строитель.Победителем регионального этапа стала Сорокина Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы средней школы №39 города Белгород. Она представит Белгородскую область на всероссийском этапе в Тюмени.Конкурс проводится в регионе в течение 33 лет. За это время в нем приняли участие более 700 педагогов, 178 человек стали победителями, призерами и лауреатами регионального этапа."От всего сердца хочу поздравить вас и поблагодарить за вашу активность. Лучших учителей надо радовать достойными подарками. Поэтому было принято решение вручить сертификаты на сумму 1 миллион рублей", — обратился к педагогам Вячеслав Гладков.Региональная выплата была сформирована по инициативе губернатора и вручается впервые."Я очень хочу, чтобы белгородское образование было лучшим в стране. Всё, что от нас зависит, будем делать. Мы ремонтируем и строим школы, закупаем автобусы для детей. Но главной составляющей успеха в образовательном процессе всегда будет учитель", — отметил глава региона.
https://ria.ru/20220414/oborudovanie-1783471714.html
https://sn.ria.ru/20220412/uchitel_goda-1783099683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, губкин, грайворон
17:55 22.04.2022 (обновлено: 17:57 22.04.2022)
Лучшие белгородские учителя получили сертификаты на миллион рублей
Губернатор Гладков вручил лучшим белгородским учителям сертификаты на миллион рублей
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил сертификаты на 1 миллион рублей участникам регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России", сообщает в пятницу облправительство.
Лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года в номинации "Лучший учитель" стали Полозова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов средней школы №13 города Губкин
, и Моисеева Елена Александровна, учитель истории и обществознания средней школы города Грайворон
. Призерами - Елина Оксана Николаевна, учитель английского языка образовательного комплекса "Лицей №3" Старооскольского городского округа
и Рожкина Наталья Васильевна, учитель химии средней школы №3 города Строитель.
Победителем регионального этапа стала Сорокина Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы средней школы №39 города Белгород
. Она представит Белгородскую область
на всероссийском этапе в Тюмени
.
"Все пять участников конкурса, помимо денежных сертификатов, стали обладателями традиционных статуэток "пеликанов" и почётных наград министерства просвещения Российской Федерации", - сообщает облправительство.
Конкурс проводится в регионе в течение 33 лет. За это время в нем приняли участие более 700 педагогов, 178 человек стали победителями, призерами и лауреатами регионального этапа.
"От всего сердца хочу поздравить вас и поблагодарить за вашу активность. Лучших учителей надо радовать достойными подарками. Поэтому было принято решение вручить сертификаты на сумму 1 миллион рублей", — обратился к педагогам Вячеслав Гладков
.
Региональная выплата была сформирована по инициативе губернатора и вручается впервые.
"Я очень хочу, чтобы белгородское образование было лучшим в стране. Всё, что от нас зависит, будем делать. Мы ремонтируем и строим школы, закупаем автобусы для детей. Но главной составляющей успеха в образовательном процессе всегда будет учитель", — отметил глава региона.