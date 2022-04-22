https://ria.ru/20220422/uchitelya-1784981390.html

Лучшие белгородские учителя получили сертификаты на миллион рублей

Лучшие белгородские учителя получили сертификаты на миллион рублей - РИА Новости, 22.04.2022

Лучшие белгородские учителя получили сертификаты на миллион рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил сертификаты на 1 миллион рублей участникам регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:55

2022-04-22T17:55

2022-04-22T17:57

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

губкин

грайворон

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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил сертификаты на 1 миллион рублей участникам регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России", сообщает в пятницу облправительство.Лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2022 года в номинации "Лучший учитель" стали Полозова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов средней школы №13 города Губкин, и Моисеева Елена Александровна, учитель истории и обществознания средней школы города Грайворон. Призерами - Елина Оксана Николаевна, учитель английского языка образовательного комплекса "Лицей №3" Старооскольского городского округа и Рожкина Наталья Васильевна, учитель химии средней школы №3 города Строитель.Победителем регионального этапа стала Сорокина Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы средней школы №39 города Белгород. Она представит Белгородскую область на всероссийском этапе в Тюмени.Конкурс проводится в регионе в течение 33 лет. За это время в нем приняли участие более 700 педагогов, 178 человек стали победителями, призерами и лауреатами регионального этапа."От всего сердца хочу поздравить вас и поблагодарить за вашу активность. Лучших учителей надо радовать достойными подарками. Поэтому было принято решение вручить сертификаты на сумму 1 миллион рублей", — обратился к педагогам Вячеслав Гладков.Региональная выплата была сформирована по инициативе губернатора и вручается впервые."Я очень хочу, чтобы белгородское образование было лучшим в стране. Всё, что от нас зависит, будем делать. Мы ремонтируем и строим школы, закупаем автобусы для детей. Но главной составляющей успеха в образовательном процессе всегда будет учитель", — отметил глава региона.

https://ria.ru/20220414/oborudovanie-1783471714.html

https://sn.ria.ru/20220412/uchitel_goda-1783099683.html

белгородская область

губкин

грайворон

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Дарья Буймова

общество, вячеслав гладков, белгородская область, губкин, грайворон