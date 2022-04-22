https://ria.ru/20220422/ucheniya-1784966654.html

Петр Бирюков: в Москве прошли учения по ликвидации природных пожаров

Петр Бирюков: в Москве прошли учения по ликвидации природных пожаров - РИА Новости, 22.04.2022

Петр Бирюков: в Москве прошли учения по ликвидации природных пожаров

Участники учений, которые прошли в пятницу в столице, отработали на практике действия по ликвидации природных пожаров, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:14

2022-04-22T17:14

2022-04-22T17:14

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Участники учений, которые прошли в пятницу в столице, отработали на практике действия по ликвидации природных пожаров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что, по тактическому замыслу, из-за неосторожного обращения с огнем в ТиНАО загорелись трава и кустарники, пожар быстро распространяется в направлении деревни Зыбино. В опасной зоне расположены жилые дома, газораспределительный пункт и подстанция.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что проведение учений позволило еще раз отработать алгоритм действий при возникновении природных пожаров, разработать новые методы реагирования и испытать на практике современную технику, в том числе уникальный насосно-рукавный комплекс "Водолей" и самый большой пожарный вертолет Ми-26.

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тинао

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, тинао, ми-26