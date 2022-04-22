Петр Бирюков: в Москве прошли учения по ликвидации природных пожаров
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Участники учений, которые прошли в пятницу в столице, отработали на практике действия по ликвидации природных пожаров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители всех городских служб, в общей сложности - порядка 150 человек. Отработаны действия при возникновении природного пожара, проверена слаженность работы подразделений по ликвидации возгорания", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что, по тактическому замыслу, из-за неосторожного обращения с огнем в ТиНАО загорелись трава и кустарники, пожар быстро распространяется в направлении деревни Зыбино. В опасной зоне расположены жилые дома, газораспределительный пункт и подстанция.
"Участники учений решали целый комплекс задач: организацию оповещения населения о ЧС, поиск и эвакуацию туристов из лесополосы и с береговой линии, ликвидацию лесных и торфяных пожаров, восстановление энергоснабжения, включая оперативную доставку электростанции силами экстренной авиации. Использовалось более 60 единиц техники, в том числе пять вертолетов, беспилотные летательные аппараты, квадроциклы и вездеход", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что проведение учений позволило еще раз отработать алгоритм действий при возникновении природных пожаров, разработать новые методы реагирования и испытать на практике современную технику, в том числе уникальный насосно-рукавный комплекс "Водолей" и самый большой пожарный вертолет Ми-26.