https://ria.ru/20220422/ucheniya-1784911318.html

На Балтийском флоте провели учения по предотвращению подводной диверсии

На Балтийском флоте провели учения по предотвращению подводной диверсии - РИА Новости, 22.04.2022

На Балтийском флоте провели учения по предотвращению подводной диверсии

Военнослужащие Балтийского флота отработали противодействие подводным диверсантам в рамках учений в Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:07

2022-04-22T14:07

2022-04-22T14:07

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КАЛИНИНГРАД, 22 апр – РИА Новости. Военнослужащие Балтийского флота отработали противодействие подводным диверсантам в рамках учений в Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) по Балтфлоту."По замыслу учения, дежурной сменой поста наблюдения в районе пункта базирования кораблей были обнаружены движущиеся подводные объекты. На кораблях была объявлена боевая тревога, выставлена вахта, а также приведены в готовность к применению технические средства и вооружение", - рассказали в пресс-службе.Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы отрабатывали учение в составе двух групп. Первая действовала в роли диверсантов, вторая противостояла им."В район нахождения объектов были направлены патрульные катера. Бойцы отряда ПДСС, используя технические средства катеров, обнаружили диверсантов. Под воду спустилась группа захвата, которая уничтожила часть диверсионной группы "противника", несколько диверсантов были взяты в плен и доставлены на берег", - добавили в пресс-службе.Отмечается, что в ходе учебного боя военнослужащими было проведено практическое метание ручных противодиверсионных гранат, отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия.В учении было задействовано около 30 военнослужащих, 3 патрульных катера типа "Раптор", 3 быстроходных лодки, а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционируют в местах базирования Балтийской, Ленинградской военно-морских баз и предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника. На вооружении отрядов ПДСС стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа "Грачонок" и "Раптор", современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя как на суше, так и под водой.

https://ria.ru/20220418/flot-1784170045.html

https://ria.ru/20220419/flot-1784279329.html

https://ria.ru/20220422/kalibr-1784875125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, вмф рф, россия, балтийский флот вмф россии