https://ria.ru/20220422/ubiystvo-1784905134.html

В Воронежской области в квартире нашли тела двоих детей

В Воронежской области в квартире нашли тела двоих детей - РИА Новости, 22.04.2022

В Воронежской области в квартире нашли тела двоих детей

Тела двух мальчиков семи и восьми лет найдены в одном из сел Воронежской области, в убийстве подозреваются их мать и дядя, сообщило СУ СК России по региону. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:41

2022-04-22T13:41

2022-04-22T21:01

происшествия

жилье

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 22 апр — РИА Новости. Тела двух мальчиков семи и восьми лет найдены в одном из сел Воронежской области, в убийстве подозреваются их мать и дядя, сообщило СУ СК России по региону."По предварительным данным, 22 апреля 2022 года в квартире дома на улице Микрорайон села Терновка Воронежской области обнаружены тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозреваются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат", — говорится в сообщении. Следствием возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних, совершенном группой лиц.В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия с подозреваемыми. Затем будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинских для установления точной причины смерти.Следствие также даст правовую оценку условиям проживания, воспитания несовершеннолетних и работе органов системы профилактики.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

воронежская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, жилье, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)