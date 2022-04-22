13:41 22.04.2022 (обновлено: 21:01 22.04.2022)
В Воронежской области в квартире нашли тела двоих детей
В Воронежской области в убийстве двоих детей заподозрили их мать и дядю
© Фото : СУСК России по воронежской областиВ селе Терновка Воронежской области обнаружены тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет
© Фото : СУСК России по воронежской области
В селе Терновка Воронежской области обнаружены тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет
ВОРОНЕЖ, 22 апр — РИА Новости. Тела двух мальчиков семи и восьми лет найдены в одном из сел Воронежской области, в убийстве подозреваются их мать и дядя, сообщило СУ СК России по региону.
"По предварительным данным, 22 апреля 2022 года в квартире дома на улице Микрорайон села Терновка Воронежской области обнаружены тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозреваются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат", — говорится в сообщении. Следствием возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних, совершенном группой лиц.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия с подозреваемыми. Затем будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинских для установления точной причины смерти.
Следствие также даст правовую оценку условиям проживания, воспитания несовершеннолетних и работе органов системы профилактики.
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