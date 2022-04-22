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Мурманскую область в 2021 году посетило рекордное количество туристов - РИА Новости, 22.04.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20220422/turisty-1785000066.html
Мурманскую область в 2021 году посетило рекордное количество туристов
Мурманскую область в 2021 году посетило рекордное количество туристов - РИА Новости, 22.04.2022
Мурманскую область в 2021 году посетило рекордное количество туристов
Туристический поток в Мурманскую область за 2021 год составил 486 тысяч человек, что превышает допандемийный уровень и демонстрирует новый рекорд, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:28
2022-04-22T19:28
мурманская область
новости - туризм
мурманская область
кольский полуостров
ловозеро
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
туризм
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МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Туристический поток в Мурманскую область за 2021 год составил 486 тысяч человек, что превышает допандемийный уровень и демонстрирует новый рекорд, сообщили в комитете по туризму региона."Сегодня опубликована официальная статистика Росстата по количеству размещенных в коллективных средствах размещения. И теперь, не только на основании предварительных данных, мы можем обоснованно подтвердить, что показатели туристического потока превысили допандемийный уровень и поставили новый рекорд", – отметил председатель комитета Александр Елисеев.Согласно уточнённым данным туристический поток за 2021 год составил 486,2 тысячи туристов, в том числе 21,5 тысячи – иностранцы. Как отметили в комитете, увеличение спроса на путешествия по Кольскому краю привели и к значительному увеличению количества региональных туроператоров. В настоящее время профессионально занимаются организацией путешествий 64 региональных туроператора (для сравнения, в этот же период прошлого года их было 43, а в 2019 году – 37)."Рост турпотока требует серьезных и системных решений по развитию туристской инфраструктуры, официальные данные Росстата, подтверждающие растущий интерес к туризму на Кольском полуострове, имеют дополнительный вес при обосновании заявок на федеральные меры поддержки", – дополнил руководитель отраслевого ведомства.Также сообщается, что в 2022 году региональный комитет по туризму предоставит сразу несколько видов государственной поддержки туристическому бизнесу, в том числе субсидии по развитию придорожного сервиса, а также экологических инициатив в сфере туризма.Ранее власти Мурманской области, где туризм динамично развивается в последние годы, заявляли о том, что регион намерен в перспективе привлекать до одного миллиона туристов в год. Гости Заполярья посещают села Териберка и Ловозеро, отправляются в Хибины и Лапландский заповедник. До пандемии в Мурманскую область активно ездили туристы из Азии, однако теперь их заменили россияне из разных регионов. На Крайний север едут любоваться северным сиянием, кататься на горных лыжах, пробовать блюда арктической кухни.
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новости - туризм, мурманская область, кольский полуостров, ловозеро, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, туризм
19:28 22.04.2022
 
Мурманскую область в 2021 году посетило рекордное количество туристов

Туристический поток в Мурманскую область за 2021 год составил 486 тысяч человек

© РИА Новости / Евгений БиятовВид на Мурманск с сопки Зеленый мыс
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс. Архивное фото
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МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Туристический поток в Мурманскую область за 2021 год составил 486 тысяч человек, что превышает допандемийный уровень и демонстрирует новый рекорд, сообщили в комитете по туризму региона.
"Сегодня опубликована официальная статистика Росстата по количеству размещенных в коллективных средствах размещения. И теперь, не только на основании предварительных данных, мы можем обоснованно подтвердить, что показатели туристического потока превысили допандемийный уровень и поставили новый рекорд", – отметил председатель комитета Александр Елисеев.
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Согласно уточнённым данным туристический поток за 2021 год составил 486,2 тысячи туристов, в том числе 21,5 тысячи – иностранцы. Как отметили в комитете, увеличение спроса на путешествия по Кольскому краю привели и к значительному увеличению количества региональных туроператоров. В настоящее время профессионально занимаются организацией путешествий 64 региональных туроператора (для сравнения, в этот же период прошлого года их было 43, а в 2019 году – 37).
"Рост турпотока требует серьезных и системных решений по развитию туристской инфраструктуры, официальные данные Росстата, подтверждающие растущий интерес к туризму на Кольском полуострове, имеют дополнительный вес при обосновании заявок на федеральные меры поддержки", – дополнил руководитель отраслевого ведомства.
Также сообщается, что в 2022 году региональный комитет по туризму предоставит сразу несколько видов государственной поддержки туристическому бизнесу, в том числе субсидии по развитию придорожного сервиса, а также экологических инициатив в сфере туризма.
Ранее власти Мурманской области, где туризм динамично развивается в последние годы, заявляли о том, что регион намерен в перспективе привлекать до одного миллиона туристов в год. Гости Заполярья посещают села Териберка и Ловозеро, отправляются в Хибины и Лапландский заповедник. До пандемии в Мурманскую область активно ездили туристы из Азии, однако теперь их заменили россияне из разных регионов. На Крайний север едут любоваться северным сиянием, кататься на горных лыжах, пробовать блюда арктической кухни.
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