Мурманскую область в 2021 году посетило рекордное количество туристов
Туристический поток в Мурманскую область за 2021 год составил 486 тысяч человек
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс. Архивное фото
МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Туристический поток в Мурманскую область за 2021 год составил 486 тысяч человек, что превышает допандемийный уровень и демонстрирует новый рекорд, сообщили в комитете по туризму региона.
"Сегодня опубликована официальная статистика Росстата по количеству размещенных в коллективных средствах размещения. И теперь, не только на основании предварительных данных, мы можем обоснованно подтвердить, что показатели туристического потока превысили допандемийный уровень и поставили новый рекорд", – отметил председатель комитета Александр Елисеев.
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Согласно уточнённым данным туристический поток за 2021 год составил 486,2 тысячи туристов, в том числе 21,5 тысячи – иностранцы. Как отметили в комитете, увеличение спроса на путешествия по Кольскому краю привели и к значительному увеличению количества региональных туроператоров. В настоящее время профессионально занимаются организацией путешествий 64 региональных туроператора (для сравнения, в этот же период прошлого года их было 43, а в 2019 году – 37).
"Рост турпотока требует серьезных и системных решений по развитию туристской инфраструктуры, официальные данные Росстата, подтверждающие растущий интерес к туризму на Кольском полуострове, имеют дополнительный вес при обосновании заявок на федеральные меры поддержки", – дополнил руководитель отраслевого ведомства.
Также сообщается, что в 2022 году региональный комитет по туризму предоставит сразу несколько видов государственной поддержки туристическому бизнесу, в том числе субсидии по развитию придорожного сервиса, а также экологических инициатив в сфере туризма.
Ранее власти Мурманской области, где туризм динамично развивается в последние годы, заявляли о том, что регион намерен в перспективе привлекать до одного миллиона туристов в год. Гости Заполярья посещают села Териберка и Ловозеро, отправляются в Хибины и Лапландский заповедник. До пандемии в Мурманскую область активно ездили туристы из Азии, однако теперь их заменили россияне из разных регионов. На Крайний север едут любоваться северным сиянием, кататься на горных лыжах, пробовать блюда арктической кухни.