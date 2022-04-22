https://ria.ru/20220422/turisty-1785000066.html

Мурманскую область в 2021 году посетило рекордное количество туристов

Мурманскую область в 2021 году посетило рекордное количество туристов - РИА Новости, 22.04.2022

Мурманскую область в 2021 году посетило рекордное количество туристов

Туристический поток в Мурманскую область за 2021 год составил 486 тысяч человек, что превышает допандемийный уровень и демонстрирует новый рекорд, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:28

2022-04-22T19:28

2022-04-22T19:28

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МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Туристический поток в Мурманскую область за 2021 год составил 486 тысяч человек, что превышает допандемийный уровень и демонстрирует новый рекорд, сообщили в комитете по туризму региона."Сегодня опубликована официальная статистика Росстата по количеству размещенных в коллективных средствах размещения. И теперь, не только на основании предварительных данных, мы можем обоснованно подтвердить, что показатели туристического потока превысили допандемийный уровень и поставили новый рекорд", – отметил председатель комитета Александр Елисеев.Согласно уточнённым данным туристический поток за 2021 год составил 486,2 тысячи туристов, в том числе 21,5 тысячи – иностранцы. Как отметили в комитете, увеличение спроса на путешествия по Кольскому краю привели и к значительному увеличению количества региональных туроператоров. В настоящее время профессионально занимаются организацией путешествий 64 региональных туроператора (для сравнения, в этот же период прошлого года их было 43, а в 2019 году – 37)."Рост турпотока требует серьезных и системных решений по развитию туристской инфраструктуры, официальные данные Росстата, подтверждающие растущий интерес к туризму на Кольском полуострове, имеют дополнительный вес при обосновании заявок на федеральные меры поддержки", – дополнил руководитель отраслевого ведомства.Также сообщается, что в 2022 году региональный комитет по туризму предоставит сразу несколько видов государственной поддержки туристическому бизнесу, в том числе субсидии по развитию придорожного сервиса, а также экологических инициатив в сфере туризма.Ранее власти Мурманской области, где туризм динамично развивается в последние годы, заявляли о том, что регион намерен в перспективе привлекать до одного миллиона туристов в год. Гости Заполярья посещают села Териберка и Ловозеро, отправляются в Хибины и Лапландский заповедник. До пандемии в Мурманскую область активно ездили туристы из Азии, однако теперь их заменили россияне из разных регионов. На Крайний север едут любоваться северным сиянием, кататься на горных лыжах, пробовать блюда арктической кухни.

https://ria.ru/20211224/chibis-1765351984.html

https://ria.ru/20211208/zapolyare-1762776530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новости - туризм, мурманская область, кольский полуостров, ловозеро, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, туризм