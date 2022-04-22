https://ria.ru/20220422/tseny-1784777734.html

Приключения электроники: наступит ли в России дефицит гаджетов

Приключения электроники: наступит ли в России дефицит гаджетов - РИА Новости, 22.04.2022

Приключения электроники: наступит ли в России дефицит гаджетов

За последние два месяца рынок электроники в России пережил резкий скачок цен, ажиотажный спрос, возникли проблемы с поставками. О том, что происходит в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T08:00

2022-04-22T08:00

2022-04-22T07:59

наука

технологии

apple

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. За последние два месяца рынок электроники в России пережил резкий скачок цен, ажиотажный спрос, возникли проблемы с поставками. О том, что происходит в магазинах сегодня и есть ли опасность, что прилавки опустеют, — в материале РИА Новости.Без паникиМасштабные санкции, обрушившиеся на Россию, формально не затронули потребительскую электронику. Но одни производители, например Apple, объявили о приостановке работы на рынке, а другие столкнулись с логистическими трудностями.В конце февраля на фоне обрушения национальной валюты возникла паника: люди кинулись в магазины спасать сбережения. Продавцам пришлось устанавливать заградительные цены, чтобы не остаться с пустыми прилавками. Некоторые категории электроники и бытовой техники дорожали вдвое и даже больше. Например, iPhone 11 после сообщения о прекращении поставок техники Apple в Россию подорожал с 50 тысяч рублей за версию 128 Гб до 98 тысяч."Некоторые действовали исходя из того, что курс устремится к двумстам рублям за доллар, — объясняет Анастасия Соколова, директор по маркетингу в России бренда бытовой техники Morphy Richards. — Но этого не случилось, и "откатили" назад. К тому же надо распродать сток: это касается производителей, покинувших российский рынок".В итоге цены понемногу возвращаются к привычным. Более того, в магазинах появились компьютерные комплектующие, хотя ведущие чипмейкеры Intel и AMD ушли из России. Но в целом ситуация неоднозначная.Склады и прилавки"В дефиците технологически сложные устройства: ноутбуки, смартфоны, умные телевизоры. Они состоят из тысяч компонентов, сгруппированных в отдельные модули. Перебои в поставках элементов приводят к большим финансовым издержкам. В результате готовые изделия едут дольше, а цены растут", — говорит Сергей Иванов, директор по продуктовой стратегии "Группы Т1".Отчасти эту проблему предвидели: те же ноутбуки пользовались повышенным спросом с 2020-го, поэтому крупные поставщики завезли на склады широкую номенклатуру товаров. Но запасы постепенно "вымываются". Так, ходовые модели планшетов iPad (iPad, iPad Air и mini) практически исчезли с прилавков. А вот Pro стоимостью далеко за 100 тысяч — в избытке.Видимо, заканчиваются и смартфоны. По некоторым данным, у крупных игроков их хватит только до середины лета. Косвенно это подтверждает расширение программы трейд-ин, которая до весны особой популярностью не пользовалась. Например, "Мегафон" официально начал продавать бывшие в употреблении гаджеты и пообещал выкупать технику у потребителей. Стратегия, активно применяемая на автомобильном рынке, поддержит торговые сети, если события пойдут по негативному сценарию.В ретейле собираются оптимизировать торговые сети, делая ставку на полюбившиеся россиянам за два года пандемии онлайн-продажи. В частности, в "М.Видео-Эльдорадо" намерены закрыть часть магазинов, чтобы повысить эффективность логистики.Дефицит и гаджеты без гарантииСклады опустошат за полгода, считает руководитель компании Techliving Дмитрий Еремин."Сократится число игроков, они будут диктовать цены, — отмечает он. — Поэтому, если вы нацелены на покупку определенного оборудования и подходит только конкретная модель (например, под нее уже выведены коммуникации), стоит приобрести ее прямо сейчас. Если же проект долгосрочный или возможны изменения, ждите стабилизации рынка".Дефицит ослабят альтернативные каналы поставки, но на выстраивание логистики уйдет какое-то время, как и на поиск партнеров."Мы активно ищем дистрибьюторов и производителей, прорабатываем возможность самостоятельных логистических цепочек, — рассказывает Александр Живиц, главный категорийный менеджер Dr.Head. — Потребитель может обратить внимание на B-бренды, порой не уступающие по качеству известным маркам". Есть достойные образцы и у отечественных производителей: микрофоны "Союз", тульская "Октава", GoodFly Microphones".Тем не менее ассортимент очень сузится, примерно на 30 процентов, предупреждает Анна Бакурская, ведущий категорийный менеджер компании "Бытовая техника и электроника "Утконос Онлайн".На рынке большие надежды возлагают на параллельный импорт: правительственную инициативу по ввозу в страну товаров без согласия правообладателей. В Минпромторге составляют список. Но речи о легализации контрафакта, конечно, не идет. При этом пока непонятно, как, скажем, будет с гарантийной поддержкой такой электроники, ведь производитель формально уже не имеет отношения к этой продукции. Как бы то ни было, без гаджетов потребители не останутся.

https://ria.ru/20220421/mikrochipy-1784536026.html

https://ria.ru/20220406/smartfon-1782044641.html

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2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, apple, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), apple ipad, apple iphone, санкции в отношении россии