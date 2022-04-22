12:07 22.04.2022 (обновлено: 12:26 22.04.2022)
Бокарев покинул пост президента Трансмашхолдинга
Бокарев покинул пост президента Трансмашхолдинга и вышел из совета директоров
Андрей Бокарев. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Попавший под санкции Андрей Бокарев покинул пост президента "Трансмашхолдинга" (ТМХ) и совет директоров компании, сообщает предприятие.
"Андрей Бокарев, президент и член совета директоров АО "Трансмашхолдинг", покинул занимаемые им руководящие посты 22 апреля 2022 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения в составе руководства компании не окажут влияния на соблюдение обязательств, принятых на себя ТМХ, его дочерними и зависимыми организациями.
Бокарев с 2003 года был членом совета директоров ТМХ, а спустя пять лет стал его председателем и совладельцем предприятия. Великобритания 13 апреля расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 человек, в том числе Бокарева.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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