https://ria.ru/20220422/transmashkholding-1784877982.html

Бокарев покинул пост президента Трансмашхолдинга

Бокарев покинул пост президента Трансмашхолдинга - РИА Новости, 22.04.2022

Бокарев покинул пост президента Трансмашхолдинга

Попавший под санкции Андрей Бокарев покинул пост президента "Трансмашхолдинга" (ТМХ) и совет директоров компании, сообщает предприятие. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:07

2022-04-22T12:07

2022-04-22T12:26

трансмашхолдинг

экономика

андрей бокарев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100885/87/1008858785_0:46:2996:1731_1920x0_80_0_0_2183c2b22cf867c5b177abf8e98663c4.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Попавший под санкции Андрей Бокарев покинул пост президента "Трансмашхолдинга" (ТМХ) и совет директоров компании, сообщает предприятие."Андрей Бокарев, президент и член совета директоров АО "Трансмашхолдинг", покинул занимаемые им руководящие посты 22 апреля 2022 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что изменения в составе руководства компании не окажут влияния на соблюдение обязательств, принятых на себя ТМХ, его дочерними и зависимыми организациями.Бокарев с 2003 года был членом совета директоров ТМХ, а спустя пять лет стал его председателем и совладельцем предприятия. Великобритания 13 апреля расширила санкционный список против России, включив в него еще 206 человек, в том числе Бокарева."Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

https://ria.ru/20220309/alstom-1777268169.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

трансмашхолдинг, экономика, андрей бокарев, россия