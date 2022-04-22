Трамп признал некоторую ответственность за штурм Капитолия, сообщили СМИ
NYT: Трамп в личной беседе признал некоторую ответственность за штурм Капитолия
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия штурма Капитолия (здания Конгресса США) сторонниками Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне
Последствия штурма Капитолия (здания Конгресса США) сторонниками Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти утверждал, будто бывший президент США Дональд Трамп признавал ответственность за события, приведшие к штурму Капитолия, свидетельствует попавший в распоряжение New York Times его телефонный разговор.
Как сообщает издание, Маккарти в разговоре с однопартийцем через несколько дней после штурма Капитолия заявил, что Трамп признал "некоторую ответственность" за случившееся.
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"Я спросил его лично, принимает ли он ответственность за произошедшее. Чувствует ли себя плохо по поводу того, что произошло. Он сказал мне, что некоторая ответственность на нем, и ему нужно это признать", - цитирует аудиозапись издание.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.
В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Дональд Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты президентских выборов.