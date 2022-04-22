https://ria.ru/20220422/tramp-1785013198.html

Трамп признал некоторую ответственность за штурм Капитолия, сообщили СМИ

Трамп признал некоторую ответственность за штурм Капитолия, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022

Трамп признал некоторую ответственность за штурм Капитолия, сообщили СМИ

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти утверждал, будто бывший президент США Дональд Трамп признавал ответственность за... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T20:27

2022-04-22T20:27

2022-04-22T20:27

в мире

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти утверждал, будто бывший президент США Дональд Трамп признавал ответственность за события, приведшие к штурму Капитолия, свидетельствует попавший в распоряжение New York Times его телефонный разговор.Как сообщает издание, Маккарти в разговоре с однопартийцем через несколько дней после штурма Капитолия заявил, что Трамп признал "некоторую ответственность" за случившееся."Я спросил его лично, принимает ли он ответственность за произошедшее. Чувствует ли себя плохо по поводу того, что произошло. Он сказал мне, что некоторая ответственность на нем, и ему нужно это признать", - цитирует аудиозапись издание.Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Дональд Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты президентских выборов.

https://ria.ru/20220407/tramp-1782313110.html

https://ria.ru/20220130/shturm-1770166231.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, джо байден, стив бэннон