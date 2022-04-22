https://ria.ru/20220422/tinkoff-1785013365.html

"Тинькофф" проведет ребрендинг в 2022 году

"Тинькофф" проведет ребрендинг в 2022 году - РИА Новости, 22.04.2022

"Тинькофф" проведет ребрендинг в 2022 году

Банк "Тинькофф" сменит бренд в этом году, сообщает кредитная организация в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T20:29

2022-04-22T20:29

2022-04-22T23:50

экономика

олег тиньков

россия

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тинькофф. кредитные системы

facebook

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Банк "Тинькофф" сменит бренд в этом году, сообщает кредитная организация в Telegram-канале.Как утверждает банк, организация уже переросла "именной" бренд, поскольку много лет управляется командой менеджеров и им владеют десятки тысяч инвесторов. Более того, "Тинькофф" стал вторым крупнейшим частным банком России по числу активных розничных клиентов.Олег Тиньков во вторник на своей странице в Instagram* выступил с критикой спецоперации России на Украине. Группа "Тинькофф" тогда отказалась комментировать пост, назвав это личным мнением и напомнив, что бизнесмен не принимает решения в компаниях объединения и не является сотрудником.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779845682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, олег тиньков, россия, украина, тинькофф. кредитные системы, facebook, владимир путин, донбасс