20:29 22.04.2022 (обновлено: 23:50 22.04.2022)
"Тинькофф" проведет ребрендинг в 2022 году
Банк "Тинькофф" планирует в 2022 году провести ребрендинг
Стенд банка Tinkoff. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Банк "Тинькофф" сменит бренд в этом году, сообщает кредитная организация в Telegram-канале.
"В 2022 году "Тинькофф" проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным", — говорится в заявлении.
Как утверждает банк, организация уже переросла "именной" бренд, поскольку много лет управляется командой менеджеров и им владеют десятки тысяч инвесторов. Более того, "Тинькофф" стал вторым крупнейшим частным банком России по числу активных розничных клиентов.
Олег Тиньков во вторник на своей странице в Instagram* выступил с критикой спецоперации России на Украине. Группа "Тинькофф" тогда отказалась комментировать пост, назвав это личным мнением и напомнив, что бизнесмен не принимает решения в компаниях объединения и не является сотрудником.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.