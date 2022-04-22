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Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта

Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта - РИА Новости, 22.04.2022

Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта

Один из задержанных украинских диверсантов признал, что теракт в отношении российского гуманитарного конвоя готовился на расстоянии 5 метров от проезжающей в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:44

2022-04-22T10:44

2022-04-22T12:16

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один из задержанных украинских диверсантов признал, что теракт в отношении российского гуманитарного конвоя готовился на расстоянии 5 метров от проезжающей в его составе техники.Ранее ФСБ сообщила, что на подконтрольной ВС РФ территории задержаны украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля.На опубликованном ФСБ видео задержанный говорит, что взрывчатку планировалось заложить "в переднем бампере автомобиля для поражения техники на дистанции ориентировочно в пять метров".

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Кадры задержания украинских диверсантов, которые планировали взорвать российский гуманитарный конвой На подконтрольной ВС России территории задержаны украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля, сообщает ЦОС ФСБ. 2022-04-22T10:44 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, видео