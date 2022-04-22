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Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/terakt-1784854769.html
Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта
Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта - РИА Новости, 22.04.2022
Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта
Один из задержанных украинских диверсантов признал, что теракт в отношении российского гуманитарного конвоя готовился на расстоянии 5 метров от проезжающей в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:44
2022-04-22T12:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один из задержанных украинских диверсантов признал, что теракт в отношении российского гуманитарного конвоя готовился на расстоянии 5 метров от проезжающей в его составе техники.Ранее ФСБ сообщила, что на подконтрольной ВС РФ территории задержаны украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля.На опубликованном ФСБ видео задержанный говорит, что взрывчатку планировалось заложить "в переднем бампере автомобиля для поражения техники на дистанции ориентировочно в пять метров".
украина
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Кадры задержания украинских диверсантов, которые планировали взорвать российский гуманитарный конвой
На подконтрольной ВС России территории задержаны украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля, сообщает ЦОС ФСБ.
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в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, видео
Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один из задержанных украинских диверсантов признал, что теракт в отношении российского гуманитарного конвоя готовился на расстоянии 5 метров от проезжающей в его составе техники.
2022-04-22T10:44
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10:44 22.04.2022 (обновлено: 12:16 22.04.2022)
 
Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта

Украинский диверсант рассказал подробности подготовки взрыва гуманитарного конвоя

© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкКомпоненты взрывного устройства, изъятые у задержанных членов украинской диверсионно-террористической группы, готовившей теракт в отношении российского гуманитарного конвоя
Компоненты взрывного устройства, изъятые у задержанных членов украинской диверсионно-террористической группы, готовившей теракт в отношении российского гуманитарного конвоя
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Компоненты взрывного устройства, изъятые у задержанных членов украинской диверсионно-террористической группы, готовившей теракт в отношении российского гуманитарного конвоя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один из задержанных украинских диверсантов признал, что теракт в отношении российского гуманитарного конвоя готовился на расстоянии 5 метров от проезжающей в его составе техники.
Ранее ФСБ сообщила, что на подконтрольной ВС РФ территории задержаны украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля.
На опубликованном ФСБ видео задержанный говорит, что взрывчатку планировалось заложить "в переднем бампере автомобиля для поражения техники на дистанции ориентировочно в пять метров".
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаРоссия
 
 
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