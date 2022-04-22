https://ria.ru/20220422/terakt-1784854769.html
Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта
Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта - РИА Новости, 22.04.2022
Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта
Один из задержанных украинских диверсантов признал, что теракт в отношении российского гуманитарного конвоя готовился на расстоянии 5 метров от проезжающей в... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:44
2022-04-22T10:44
2022-04-22T12:16
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один из задержанных украинских диверсантов признал, что теракт в отношении российского гуманитарного конвоя готовился на расстоянии 5 метров от проезжающей в его составе техники.Ранее ФСБ сообщила, что на подконтрольной ВС РФ территории задержаны украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля.На опубликованном ФСБ видео задержанный говорит, что взрывчатку планировалось заложить "в переднем бампере автомобиля для поражения техники на дистанции ориентировочно в пять метров".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания украинских диверсантов, которые планировали взорвать российский гуманитарный конвой
На подконтрольной ВС России территории задержаны украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля, сообщает ЦОС ФСБ.
2022-04-22T10:44
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PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, видео
Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один из задержанных украинских диверсантов признал, что теракт в отношении российского гуманитарного конвоя готовился на расстоянии 5 метров от проезжающей в его составе техники.
2022-04-22T10:44
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PT1M34S
10:44 22.04.2022 (обновлено: 12:16 22.04.2022)
Украинский диверсант рассказал подробности подготовки теракта
Украинский диверсант рассказал подробности подготовки взрыва гуманитарного конвоя
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Один из задержанных украинских диверсантов признал, что теракт в отношении российского гуманитарного конвоя готовился на расстоянии 5 метров от проезжающей в его составе техники.
Ранее ФСБ сообщила, что на подконтрольной ВС РФ территории задержаны украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля.
На опубликованном ФСБ видео задержанный говорит, что взрывчатку планировалось заложить "в переднем бампере автомобиля для поражения техники на дистанции ориентировочно в пять метров".