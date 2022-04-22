https://ria.ru/20220422/terakt-1784846413.html

ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших теракт против гумконвоя

ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших теракт против гумконвоя - РИА Новости, 22.04.2022

ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших теракт против гумконвоя

Российские спецслужбы предотвратили террористическое нападение на гуманитарный конвой на Украине, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T09:48

2022-04-22T09:48

2022-04-22T14:50

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили террористическое нападение на гуманитарный конвой на Украине, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.На опубликованном ФСБ видео один из задержанных сообщил, что взрывчатку планировалось заложить "в переднем бампере автомобиля для поражения техники на дистанции ориентировочно в пять метров".В оборудованных диверсантами тайниках нашли два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, три гранатомета, пулемет ПКМ, автомат АКМ, пистолет ПМ, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин, противотанковую мину с дистанционным взрывателем, восемь килограммов пластида, самодельное взрывное устройство, 42 взрывателя и детонатора, более пяти тысяч патронов, подрывную машинку ПМ-4, радиостанции, приборы ночного видения, а также заминированный автомобиль.Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма.Как сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых задержанных на два месяца.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Кадры задержания украинских диверсантов, которые планировали взорвать российский гуманитарный конвой На подконтрольной ВС России территории задержаны украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля, сообщает ЦОС ФСБ. 2022-04-22T09:48 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, фсб, россия