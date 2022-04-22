https://ria.ru/20220422/teplovoz-1784994711.html

Под Брянском перевернулся тепловоз

Под Брянском перевернулся тепловоз - РИА Новости, 22.04.2022

Под Брянском перевернулся тепловоз

Тепловоз сошёл с рельсов и перевернулся на перегоне "Жуковка - Клетня" в Брянской области, возможно, из-за размытия насыпи дождями, члены локомотивной бригады... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:51

2022-04-22T18:51

2022-04-22T18:51

происшествия

брянская область

россия

брянск

юго-восточная железная дорога

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Тепловоз сошёл с рельсов и перевернулся на перегоне "Жуковка - Клетня" в Брянской области, возможно, из-за размытия насыпи дождями, члены локомотивной бригады получили телесные повреждения, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в связи со сходом тепловоза на участке Юго-Восточной железной дороги организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Инцидент произошёл в четверг примерно в 22 часа 45 минут на перегоне станций "Жуковка- Клетня". Отмечается, что тепловоз сошёл с рельсов и опрокинулся, в результате чего получили телесные повреждения члены локомотивной бригады. Их жизни и здоровью угрозы нет, говорится в сообщении.Отмечается, что возможной причиной схода тепловоза стало размытие насыпи в результате проливных дождей, которые продолжались в Брянске и области с начала недели.Ранее МЧС РФ сообщало, что в Брянской области, где затопленными остаются более 500 приусадебных участков, наблюдается сложная ситуация из-за половодья. Вода продолжает прибывать, ситуацию осложняют дожди.В самом Брянске в связи с повышением уровня воды в реках в пятницу введён режим ЧС. В затопленных районах города работают лодочные переправы.

https://ria.ru/20220405/poezd-1781823217.html

https://ria.ru/20220203/vagony-1770788060.html

брянская область

россия

брянск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, россия, брянск, юго-восточная железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)