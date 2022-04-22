Рейтинг@Mail.ru
Под Брянском перевернулся тепловоз - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/teplovoz-1784994711.html
Под Брянском перевернулся тепловоз
Под Брянском перевернулся тепловоз - РИА Новости, 22.04.2022
Под Брянском перевернулся тепловоз
Тепловоз сошёл с рельсов и перевернулся на перегоне "Жуковка - Клетня" в Брянской области, возможно, из-за размытия насыпи дождями, члены локомотивной бригады... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:51
2022-04-22T18:51
происшествия
брянская область
россия
брянск
юго-восточная железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784994273_0:277:960:817_1920x0_80_0_0_a4c6371191ed5cdddbd5ae2cd7ee79e6.jpg
БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Тепловоз сошёл с рельсов и перевернулся на перегоне "Жуковка - Клетня" в Брянской области, возможно, из-за размытия насыпи дождями, члены локомотивной бригады получили телесные повреждения, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в связи со сходом тепловоза на участке Юго-Восточной железной дороги организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Инцидент произошёл в четверг примерно в 22 часа 45 минут на перегоне станций "Жуковка- Клетня". Отмечается, что тепловоз сошёл с рельсов и опрокинулся, в результате чего получили телесные повреждения члены локомотивной бригады. Их жизни и здоровью угрозы нет, говорится в сообщении.Отмечается, что возможной причиной схода тепловоза стало размытие насыпи в результате проливных дождей, которые продолжались в Брянске и области с начала недели.Ранее МЧС РФ сообщало, что в Брянской области, где затопленными остаются более 500 приусадебных участков, наблюдается сложная ситуация из-за половодья. Вода продолжает прибывать, ситуацию осложняют дожди.В самом Брянске в связи с повышением уровня воды в реках в пятницу введён режим ЧС. В затопленных районах города работают лодочные переправы.
https://ria.ru/20220405/poezd-1781823217.html
https://ria.ru/20220203/vagony-1770788060.html
брянская область
россия
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784994273_0:187:960:907_1920x0_80_0_0_ee4066b3f68de5737c0e95bade5b9c1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, россия, брянск, юго-восточная железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:51 22.04.2022
 
Под Брянском перевернулся тепловоз

Под Брянском перевернулся тепловоз, возможно, из-за размытой дождем насыпи

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФМесто схода тепловоза на перегоне станций "Жуковка - Клетня" в Брянской области
Место схода тепловоза на перегоне станций Жуковка - Клетня в Брянской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Место схода тепловоза на перегоне станций "Жуковка - Клетня" в Брянской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Тепловоз сошёл с рельсов и перевернулся на перегоне "Жуковка - Клетня" в Брянской области, возможно, из-за размытия насыпи дождями, члены локомотивной бригады получили телесные повреждения, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в связи со сходом тепловоза на участке Юго-Восточной железной дороги организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Место столкновения поезда с автомобилем в Венгрии. 5 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 09:38
На юге Венгрии поезд сошел с рельсов
Инцидент произошёл в четверг примерно в 22 часа 45 минут на перегоне станций "Жуковка- Клетня". Отмечается, что тепловоз сошёл с рельсов и опрокинулся, в результате чего получили телесные повреждения члены локомотивной бригады. Их жизни и здоровью угрозы нет, говорится в сообщении.
Отмечается, что возможной причиной схода тепловоза стало размытие насыпи в результате проливных дождей, которые продолжались в Брянске и области с начала недели.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в Брянской области, где затопленными остаются более 500 приусадебных участков, наблюдается сложная ситуация из-за половодья. Вода продолжает прибывать, ситуацию осложняют дожди.
В самом Брянске в связи с повышением уровня воды в реках в пятницу введён режим ЧС. В затопленных районах города работают лодочные переправы.
Ликвидация последствий схода с рельсов вагонов поезда на железнодорожной станции Люблино-Сортировочное - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 08:24
На юго-востоке Москвы сошли с рельсов восемь вагонов
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияБрянскЮго-Восточная железная дорогаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала