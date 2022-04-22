Под Брянском перевернулся тепловоз
Под Брянском перевернулся тепловоз, возможно, из-за размытой дождем насыпи
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФМесто схода тепловоза на перегоне станций "Жуковка - Клетня" в Брянской области
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Место схода тепловоза на перегоне станций "Жуковка - Клетня" в Брянской области
БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Тепловоз сошёл с рельсов и перевернулся на перегоне "Жуковка - Клетня" в Брянской области, возможно, из-за размытия насыпи дождями, члены локомотивной бригады получили телесные повреждения, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в связи со сходом тепловоза на участке Юго-Восточной железной дороги организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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Инцидент произошёл в четверг примерно в 22 часа 45 минут на перегоне станций "Жуковка- Клетня". Отмечается, что тепловоз сошёл с рельсов и опрокинулся, в результате чего получили телесные повреждения члены локомотивной бригады. Их жизни и здоровью угрозы нет, говорится в сообщении.
Отмечается, что возможной причиной схода тепловоза стало размытие насыпи в результате проливных дождей, которые продолжались в Брянске и области с начала недели.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в Брянской области, где затопленными остаются более 500 приусадебных участков, наблюдается сложная ситуация из-за половодья. Вода продолжает прибывать, ситуацию осложняют дожди.
В самом Брянске в связи с повышением уровня воды в реках в пятницу введён режим ЧС. В затопленных районах города работают лодочные переправы.
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