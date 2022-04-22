https://ria.ru/20220422/teplo-1784854568.html

Карантин привел к ослаблению "острова тепла" Москвы

Карантин привел к ослаблению "острова тепла" Москвы - РИА Новости, 22.04.2022

Карантин привел к ослаблению "острова тепла" Москвы

Сотрудники географического факультета МГУ доказали, что карантинные ограничения привели к ослаблению "острова тепла" Москвы, сообщил РИА Новости ведущий научный РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:43

2022-04-22T10:43

2022-04-22T10:43

москва

московская область (подмосковье)

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сотрудники географического факультета МГУ доказали, что карантинные ограничения привели к ослаблению "острова тепла" Москвы, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ, главный специалист Прогностического центра "METEO" Михаил Локощенко."Остров тепла" - это метеорологическое явление, выражающееся в более высокой температуре воздуха в городе относительно окружающей его сельской местности. Явление связано с высокой плотностью городской застройки, удерживающей тепло. В частности, температура воздуха в центре Москвы обычно на два градуса выше, чем в Подмосковье."Резкое ослабление "острова тепла" Москвы мы отметили именно в тот период, когда действовали жесткие карантинные ограничения и антропогенные источники выбросов тепла резко уменьшились. Как результат – "остров тепла" Москвы в то время стал аномально слабым", - сообщил Локощенко.Эксперт уточнил, что к числу антропогенных факторов, повлиявших на микроклимат Москвы, относятся уменьшение промышленных выбросов и сокращение интенсивности дорожного движения в период самоизоляции.К таким результатам географы Михаил Локощенко и Любовь Алексеева пришли на основе проведенного ими подробного исследования.

https://ria.ru/20220417/pogoda-1783984798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), общество, коронавирус covid-19