https://ria.ru/20220422/teplo-1784854568.html
Карантин привел к ослаблению "острова тепла" Москвы
Карантин привел к ослаблению "острова тепла" Москвы - РИА Новости, 22.04.2022
Карантин привел к ослаблению "острова тепла" Москвы
Сотрудники географического факультета МГУ доказали, что карантинные ограничения привели к ослаблению "острова тепла" Москвы, сообщил РИА Новости ведущий научный РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:43
2022-04-22T10:43
2022-04-22T10:43
москва
московская область (подмосковье)
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сотрудники географического факультета МГУ доказали, что карантинные ограничения привели к ослаблению "острова тепла" Москвы, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ, главный специалист Прогностического центра "METEO" Михаил Локощенко."Остров тепла" - это метеорологическое явление, выражающееся в более высокой температуре воздуха в городе относительно окружающей его сельской местности. Явление связано с высокой плотностью городской застройки, удерживающей тепло. В частности, температура воздуха в центре Москвы обычно на два градуса выше, чем в Подмосковье."Резкое ослабление "острова тепла" Москвы мы отметили именно в тот период, когда действовали жесткие карантинные ограничения и антропогенные источники выбросов тепла резко уменьшились. Как результат – "остров тепла" Москвы в то время стал аномально слабым", - сообщил Локощенко.Эксперт уточнил, что к числу антропогенных факторов, повлиявших на микроклимат Москвы, относятся уменьшение промышленных выбросов и сокращение интенсивности дорожного движения в период самоизоляции.К таким результатам географы Михаил Локощенко и Любовь Алексеева пришли на основе проведенного ими подробного исследования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, коронавирус covid-19
Карантин привел к ослаблению "острова тепла" Москвы
В МГУ доказали, что карантин привел к ослаблению "острова тепла" Москвы
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сотрудники географического факультета МГУ доказали, что карантинные ограничения привели к ослаблению "острова тепла" Москвы, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ, главный специалист Прогностического центра "METEO" Михаил Локощенко.
"Остров тепла" - это метеорологическое явление, выражающееся в более высокой температуре воздуха в городе относительно окружающей его сельской местности. Явление связано с высокой плотностью городской застройки, удерживающей тепло. В частности, температура воздуха в центре Москвы
обычно на два градуса выше, чем в Подмосковье
.
"Резкое ослабление "острова тепла" Москвы мы отметили именно в тот период, когда действовали жесткие карантинные ограничения и антропогенные источники выбросов тепла резко уменьшились. Как результат – "остров тепла" Москвы в то время стал аномально слабым", - сообщил Локощенко.
Эксперт уточнил, что к числу антропогенных факторов, повлиявших на микроклимат Москвы, относятся уменьшение промышленных выбросов и сокращение интенсивности дорожного движения в период самоизоляции.
К таким результатам географы Михаил Локощенко и Любовь Алексеева пришли на основе проведенного ими подробного исследования.