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В Херсоне заработали российские телеканалы первых двух мультиплексов - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/televidenie-1784928977.html
В Херсоне заработали российские телеканалы первых двух мультиплексов
В Херсоне заработали российские телеканалы первых двух мультиплексов - РИА Новости, 22.04.2022
В Херсоне заработали российские телеканалы первых двух мультиплексов
Все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, а также третий мультиплекс, крымский, стали доступны в Херсоне в пятницу, передаёт... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:16
2022-04-22T18:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
херсонская область
россия
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 22 апр – РИА Новости. Все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, а также третий мультиплекс, крымский, стали доступны в Херсоне в пятницу, передаёт корреспондент РИА Новости.Работают все российские федеральные каналы: Первый, все каналы ВГТРК ("Россия 1", "Россия 24", "Культура"), "Матч-ТВ", НТВ, Пятый канал, "Карусель", ОТР и ТВЦ – из первого мультиплекса, а также РЕН-ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, Муз-ТВ – из второго пакета. Доступны также и каналы третьего мультиплекса Республики Крым и Севастополя: "Первый Крымский", "Крым 24", "Мир 24", "Миллет", "Москва 24", Севастопольское Телевидение.По сообщению корреспондента РИА Новости, некоторые каналы начали появляться в местном эфире с 20 апреля, теперь же доступны все телеканалы мультиплекса. Кроме того, работает семь радиостанций - "Вести ФМ", Радио России, радио "Звезда", "Казак ФМ", Русское радио, радио "Муз-ТВ", "Радио Шоколад". В Херсонской области в эфир выходят также все три мультиплекса и 3 радиостанции – "Вести ФМ", "Маяк" и Радио России.Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил РИА Новости, что украинские телевышки, построенные в Херсонской области на границе с Россией для пропаганды на Крым, перенастроят для вещания на юг Украины, это, по его словам, позволит сделать более стабильным вещание на территориях Херсонской и Запорожской областей, чтобы их жители получали достоверную информацию.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778444127.html
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в мире, украина, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр
15:16 22.04.2022 (обновлено: 18:38 22.04.2022)
 
В Херсоне заработали российские телеканалы первых двух мультиплексов

Все российские телеканалы первого и второго мультиплекса заработали в Херсоне

© Depositphotos / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Depositphotos / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 22 апр – РИА Новости. Все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, а также третий мультиплекс, крымский, стали доступны в Херсоне в пятницу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Работают все российские федеральные каналы: Первый, все каналы ВГТРК ("Россия 1", "Россия 24", "Культура"), "Матч-ТВ", НТВ, Пятый канал, "Карусель", ОТР и ТВЦ – из первого мультиплекса, а также РЕН-ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, Муз-ТВ – из второго пакета. Доступны также и каналы третьего мультиплекса Республики Крым и Севастополя: "Первый Крымский", "Крым 24", "Мир 24", "Миллет", "Москва 24", Севастопольское Телевидение.
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По сообщению корреспондента РИА Новости, некоторые каналы начали появляться в местном эфире с 20 апреля, теперь же доступны все телеканалы мультиплекса. Кроме того, работает семь радиостанций - "Вести ФМ", Радио России, радио "Звезда", "Казак ФМ", Русское радио, радио "Муз-ТВ", "Радио Шоколад".
В Херсонской области в эфир выходят также все три мультиплекса и 3 радиостанции – "Вести ФМ", "Маяк" и Радио России.
Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил РИА Новости, что украинские телевышки, построенные в Херсонской области на границе с Россией для пропаганды на Крым, перенастроят для вещания на юг Украины, это, по его словам, позволит сделать более стабильным вещание на территориях Херсонской и Запорожской областей, чтобы их жители получали достоверную информацию.
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