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Тайвань может начать производство ракет большой дальности, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
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Тайвань может начать производство ракет большой дальности, сообщили СМИ
Тайвань может начать производство ракет большой дальности, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022
Тайвань может начать производство ракет большой дальности, сообщили СМИ
Тайвань может перейти к производству крылатых ракет с дальностью до 1200 километров, сообщила японская газета "Санкэй" со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:57
2022-04-22T15:57
в мире
тайвань
китай
шанхай
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Тайвань может перейти к производству крылатых ракет с дальностью до 1200 километров, сообщила японская газета "Санкэй" со ссылкой на высокопоставленного тайваньского чиновника.Интерес к этому виду вооружений возрос на Тайване в связи с опасениями вооруженного столкновения с Китаем. Согласно размещенной изданием карте, ракеты с дальностью 1200 километров смогут достигать Шанхая и Гуанчжоу, однако их целью в случае военных действий станут не крупные города, а командные пункты китайской армии и взлетно-посадочные полосы. Они могут оснащаться двумя видами боеголовок – с возможностями высокоточного поражения и с широким радиусом поражения.Газета отмечает, что обнародование этой информации сейчас, по замыслу тайваньской стороны, может способствовать сдерживанию Китая.
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в мире, тайвань, китай, шанхай
15:57 22.04.2022
 
Тайвань может начать производство ракет большой дальности, сообщили СМИ

Санкэй: Тайвань может начать производство крылатых ракет с дальностью до 1200 километров

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на прибрежную часть города Гаосюн
Вид на прибрежную часть города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на прибрежную часть города Гаосюн. Архивное фото
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Тайвань может перейти к производству крылатых ракет с дальностью до 1200 километров, сообщила японская газета "Санкэй" со ссылкой на высокопоставленного тайваньского чиновника.
Интерес к этому виду вооружений возрос на Тайване в связи с опасениями вооруженного столкновения с Китаем. Согласно размещенной изданием карте, ракеты с дальностью 1200 километров смогут достигать Шанхая и Гуанчжоу, однако их целью в случае военных действий станут не крупные города, а командные пункты китайской армии и взлетно-посадочные полосы. Они могут оснащаться двумя видами боеголовок – с возможностями высокоточного поражения и с широким радиусом поражения.
Газета отмечает, что обнародование этой информации сейчас, по замыслу тайваньской стороны, может способствовать сдерживанию Китая.
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