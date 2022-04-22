https://ria.ru/20220422/tayvan-1784944636.html

Тайвань может начать производство ракет большой дальности, сообщили СМИ

Тайвань может начать производство ракет большой дальности, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.04.2022

Тайвань может начать производство ракет большой дальности, сообщили СМИ

Тайвань может перейти к производству крылатых ракет с дальностью до 1200 километров, сообщила японская газета "Санкэй" со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:57

2022-04-22T15:57

2022-04-22T15:57

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тайвань

китай

шанхай

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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Тайвань может перейти к производству крылатых ракет с дальностью до 1200 километров, сообщила японская газета "Санкэй" со ссылкой на высокопоставленного тайваньского чиновника.Интерес к этому виду вооружений возрос на Тайване в связи с опасениями вооруженного столкновения с Китаем. Согласно размещенной изданием карте, ракеты с дальностью 1200 километров смогут достигать Шанхая и Гуанчжоу, однако их целью в случае военных действий станут не крупные города, а командные пункты китайской армии и взлетно-посадочные полосы. Они могут оснащаться двумя видами боеголовок – с возможностями высокоточного поражения и с широким радиусом поражения.Газета отмечает, что обнародование этой информации сейчас, по замыслу тайваньской стороны, может способствовать сдерживанию Китая.

https://ria.ru/20220421/tayvan-1784624180.html

тайвань

китай

шанхай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, шанхай