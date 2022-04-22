https://ria.ru/20220422/tanker-1784973868.html
Российский танкер "Пегас" освободили в Греции
Российский танкер "Пегас" освободили в Греции - РИА Новости, 22.04.2022
Российский танкер "Пегас" освободили в Греции
В Греции освобожден российский танкер "Пегас", который был задержан несколько дней назад в рамках санкций ЕС и НАТО, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:30
2022-04-22T17:30
2022-04-22T17:40
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АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. В Греции освобожден российский танкер "Пегас", который был задержан несколько дней назад в рамках санкций ЕС и НАТО, сообщило Афинское агентство новостей АМНА."Освобожден российский танкер "Пегас", который был задержан в Каристосе", - говорится в сообщении. Согласно информации, владельцы судна представили официальные документы Международной морской организации (ИМО), согласно которым право собственности на танкер было передано компании, не подпадающей под санкции.Танкер был задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея несколько дней назад. Сообщалось, что решение о задержании было принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России.Накануне появились сообщения, что в соответствии с новым приказом Управления по борьбе с отмыванием денег судно должно быть освобождено.Танкер направлялся на Пелопоннес, где предстояло перегрузить нефть на другой танкер, но был вынужден встать на якорь в порту Каристос на южной оконечности острова Эвбея.
https://ria.ru/20211207/arest-1762641865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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греция, в мире, россия
17:30 22.04.2022 (обновлено: 17:40 22.04.2022)
Российский танкер "Пегас" освободили в Греции
Российский танкер "Пегас" освободили в Греции
АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. В Греции освобожден российский танкер "Пегас", который был задержан несколько дней назад в рамках санкций ЕС и НАТО, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
"Освобожден российский танкер "Пегас", который был задержан в Каристосе", - говорится в сообщении. Согласно информации, владельцы судна представили официальные документы Международной морской организации (ИМО), согласно которым право собственности на танкер было передано компании, не подпадающей под санкции.
Танкер был задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея несколько дней назад. Сообщалось, что решение о задержании было принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС
и НАТО
в отношении судов, представляющих интересы России
.
Накануне появились сообщения, что в соответствии с новым приказом Управления по борьбе с отмыванием денег судно должно быть освобождено.
Танкер направлялся на Пелопоннес
, где предстояло перегрузить нефть на другой танкер, но был вынужден встать на якорь в порту Каристос на южной оконечности острова Эвбея.