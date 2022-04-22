https://ria.ru/20220422/tanker-1784973868.html

Российский танкер "Пегас" освободили в Греции

Российский танкер "Пегас" освободили в Греции - РИА Новости, 22.04.2022

Российский танкер "Пегас" освободили в Греции

В Греции освобожден российский танкер "Пегас", который был задержан несколько дней назад в рамках санкций ЕС и НАТО, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:30

2022-04-22T17:30

2022-04-22T17:40

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АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. В Греции освобожден российский танкер "Пегас", который был задержан несколько дней назад в рамках санкций ЕС и НАТО, сообщило Афинское агентство новостей АМНА."Освобожден российский танкер "Пегас", который был задержан в Каристосе", - говорится в сообщении. Согласно информации, владельцы судна представили официальные документы Международной морской организации (ИМО), согласно которым право собственности на танкер было передано компании, не подпадающей под санкции.Танкер был задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея несколько дней назад. Сообщалось, что решение о задержании было принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России.Накануне появились сообщения, что в соответствии с новым приказом Управления по борьбе с отмыванием денег судно должно быть освобождено.Танкер направлялся на Пелопоннес, где предстояло перегрузить нефть на другой танкер, но был вынужден встать на якорь в порту Каристос на южной оконечности острова Эвбея.

https://ria.ru/20211207/arest-1762641865.html

https://ria.ru/20220329/yakhta-1780697933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

греция, в мире, россия