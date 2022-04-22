https://ria.ru/20220422/tailand-1784881363.html

Таиланд смягчит условия въезда для привитых туристов

Таиланд смягчит условия въезда для привитых туристов - РИА Новости, 22.04.2022

Таиланд смягчит условия въезда для привитых туристов

Таиланд отменит все тесты на COVID-19 по прибытии в страну для вакцинированных туристов с 1 мая, сообщил официальный представитель правительственного Центра по... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:18

2022-04-22T14:18

2022-04-22T14:47

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БАНГКОК, 22 апр – РИА Новости. Таиланд отменит все тесты на COVID-19 по прибытии в страну для вакцинированных туристов с 1 мая, сообщил официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции доктор Тхависин Висануйотхин."Начиная с 1 мая единственными условиями для въезда в Таиланд из-за границы станут подтвержденный статус вакцинации и наличие медицинской страховки с ковидным расширением, объем минимального покрытия которой снижен до 10 тысяч долларов", — сказал он.По словам Висануйотхина, в связи с отменой тестов для привитых ("Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны), таким туристам не придется больше заранее заказывать и оплачивать гостиницу и трансфер."Но мы рекомендуем вакцинированным туристам, для их же собственной безопасности, самостоятельно сделать в начале пребывания в Таиланде экспресс-тест на COVID-19. Если результат окажется положительным, они могут получить необходимую медицинскую помощь по страховке", — отметил Висануйотхин.Для невакцинированных туристов – карантин или ПЦР-тестДля невакцинированных путешественников с 1 мая предусматривается выбор между процедурой 5-дневного карантина за свой счет в альтернативном карантинном учреждении (карантинной гостинице) без ПЦР-теста по прибытии, и прохождением ПЦР-теста в течение первых 72 часов по прибытии. При отрицательном ПЦР-тесте невакцинированный путешественник уравнивается в правах с вакцинированным туристом и может свободно передвигаться по стране. При положительном тесте турист направляется на лечение по страховке, пояснил Висануйотхин.Thailand Pass сохранится, но будет адаптирован к новым правиламНеобходимость получения разрешения на въезд в страну через приложение Thailand Pass сохраняется, но теперь для получения разрешения будет достаточно указать в приложении статус вакцинации и подтвердить наличие медицинской страховки, покрывающей лечение коронавирусной инфекции, с суммой покрытия 10 тысяч долларов, пояснил Висануйотхин.На брифинге также было объявлено, что система Thailand Pass временно закрывается для желающих въехать в Таиланд 1 мая или после этой даты, так как необходимо провести адаптацию этой системы к новым правилам въезда в страну. При этом для желающих прибыть в Таиланд до 1 мая система продолжит работать.Об открытии регистрации в Thailand Pass для тех, кто планирует прибыть в Таиланд 1 мая или после этой даты по новым условиям въезда, будет сообщено дополнительно, заявил на брифинге представитель МИД Таиланда.На карте Таиланда остаются только два цветаВисануйотхин заявил также, что Центр по контролю распространения и борьбе с COVID-19 окончательно ликвидировал на карте Таиланда "оранжевые" зоны особого контроля распространения коронавирусной инфекции, оставив на карте только два цвета: желтый, для провинций и территорий с пониженным уровнем опасности и, соответственно, контроля распространения COVID -19 и синий – для провинций и территорий, включающих туристические зоны, в которых меры контроля отменены. В обоих типах зон действуют меры эпидембезопасности: масочный режим, социальная дистанция и запрет на работу караоке-баров, кроме тех из них, которые временно открыты, как рестораны. Изменение цветового кода означает также, что на всей территории Таиланда теперь можно подавать алкогольные напитки в ресторанах и кафе до нуля часов вместо 23.00, которыми ограничивалась подача алкоголя в заведениях общепита в последние месяцы, сообщил представитель ковид-центра."Новые правила въезда в Таиланд для международных путешественников введены после того, как соответствующие ведомства предоставили Центру подробную информацию о распространении коронавирусной инфекции среди приезжающих. За последние 3 месяца в страну въехали более 600 тысяч туристов. Доля инфицированных COVID–19 среди них составила всего 0,46%, что гораздо ниже, чем процент заболевающих среди граждан Таиланда внутри страны", - рассказал Висануйотхин."Что касается вопроса о признании коронавирусной инфекции эндемическим заболеванием с 1 июля, эти планы сохраняются, однако пока ежедневная смертность от ковида в Таиланде составляет более 0,3% от общего количества заболевающих, а для признания COVID – 19 эндемическим заболеванием необходимо, чтобы смертность не превышала 0,1% заболевающих", - отметил он, добавив, что большинство смертельных случаев коронавирусной инфекции происходит с невакцинированными пациентами пожилого возраста, имеющими хронические заболевания.

https://ria.ru/20220414/tailand-1783557831.html

https://ria.ru/20220401/ptsr-1781188691.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

прают чан-оча, таиланд, мид таиланда, сертификат о вакцинации, пцр-тест, новости - туризм, туризм, туристы, коронавирус covid-19