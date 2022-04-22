https://ria.ru/20220422/student-1784962173.html

Новый проект поддержки студентов колледжей запустят в Подмосковье

Новый проект поддержки студентов колледжей запустят в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2022

Новый проект поддержки студентов колледжей запустят в Подмосковье

Федеральный проект поддержки студентов колледжей "Профессионалитет" должен улучшить экономику Московской области. Благодаря ему студенты смогут гарантированно... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:56

2022-04-22T16:56

2022-04-22T16:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

татьяна голикова

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Федеральный проект поддержки студентов колледжей "Профессионалитет" должен улучшить экономику Московской области. Благодаря ему студенты смогут гарантированно устроиться на работу в отраслях сельского хозяйства, машиностроения, металлургии, атомной промышленности и других, сообщил телеканал "360".Уже этой осенью проект внедрят в двух колледжах Московской области. Его цель – быстрая подготовка рабочих кадров с упором на практику.До 2024 года на проект "Профессионалитет" предусмотрено 30 миллиардов рублей из федерального бюджета."Для вас, наверное, это просто цифра, но я хочу сказать, что впервые с 2005 года федеральный бюджет поддерживает в таком объеме среднее профессиональное образование России", – отметила вице-премьер России Татьяна Голикова во время презентации проекта в колледже в Реутове.Поступая на программу "Профессионалитет", студенты смогут практически с самого начала обучения работать по своей профессии на предприятиях, с которыми сотрудничает колледж.

https://ria.ru/20220422/meropriyatiya-1784914368.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), татьяна голикова