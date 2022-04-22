Рейтинг@Mail.ru
США не хотят вступать в военную конфронтацию с Россией, заявил Белый дом - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220422/ssha-1784956172.html
США не хотят вступать в военную конфронтацию с Россией, заявил Белый дом
США не хотят вступать в военную конфронтацию с Россией, заявил Белый дом - РИА Новости, 22.04.2022
США не хотят вступать в военную конфронтацию с Россией, заявил Белый дом
США готовы на любые шаги, чтобы "привлечь к ответственности" Россию за ситуацию вокруг Украины, кроме прямой военной конфронтации, заявил заместитель советника... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:32
2022-04-22T17:24
в мире
джо байден
владимир путин
украина
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3759b190b36e88404f2d7fe2aebc0203.jpg
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США готовы на любые шаги, чтобы "привлечь к ответственности" Россию за ситуацию вокруг Украины, кроме прямой военной конфронтации, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх."У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент (США Джо Байден) ясно дал понять: все, кроме прямой военной конфронтации с РФ, мы сделаем, сделаем с нашими союзниками и будем усиливать столько, сколько понадобится", - сказал Сингх в интервью CNN.США готовы предоставлять Украине все ресурсы, которые смогут, заявил Сингх.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/ekonomika-1784906278.html
https://ria.ru/20220422/ogranicheniya-1784831239.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_262:393:2468:2048_1920x0_80_0_0_164b9005905eae2dafa0ab2c74e0a6cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, россия
16:32 22.04.2022 (обновлено: 17:24 22.04.2022)
 
США не хотят вступать в военную конфронтацию с Россией, заявил Белый дом

Далип Сингх: США хотят привлечь Россию к ответственности за ситуацию вокруг Украины

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США готовы на любые шаги, чтобы "привлечь к ответственности" Россию за ситуацию вокруг Украины, кроме прямой военной конфронтации, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
"У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент (США Джо Байден) ясно дал понять: все, кроме прямой военной конфронтации с РФ, мы сделаем, сделаем с нашими союзниками и будем усиливать столько, сколько понадобится", - сказал Сингх в интервью CNN.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 13:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС и США обвинили Россию в "глобальных экономических потрясениях"
США готовы предоставлять Украине все ресурсы, которые смогут, заявил Сингх.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 04:36
США готовят новые ограничительные инициативы против России, заявили в МИД
 
В миреДжо БайденВладимир ПутинУкраинаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала