16:32 22.04.2022 (обновлено: 17:24 22.04.2022)
США не хотят вступать в военную конфронтацию с Россией, заявил Белый дом
Далип Сингх: США хотят привлечь Россию к ответственности за ситуацию вокруг Украины
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США готовы на любые шаги, чтобы "привлечь к ответственности" Россию за ситуацию вокруг Украины, кроме прямой военной конфронтации, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
"У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент (США Джо Байден) ясно дал понять: все, кроме прямой военной конфронтации с РФ, мы сделаем, сделаем с нашими союзниками и будем усиливать столько, сколько понадобится", - сказал Сингх в интервью CNN.
США готовы предоставлять Украине все ресурсы, которые смогут, заявил Сингх.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.