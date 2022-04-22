https://ria.ru/20220422/ssha-1784831681.html

Трамп посоветовал сосредоточиться на внутренней, а не внешней политике США

Трамп посоветовал сосредоточиться на внутренней, а не внешней политике США - РИА Новости, 22.04.2022

Трамп посоветовал сосредоточиться на внутренней, а не внешней политике США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что к успеху на промежуточных выборах в конгресс и следующих президентских республиканцев приведет внимание ко... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T04:56

2022-04-22T04:56

2022-04-22T04:57

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что к успеху на промежуточных выборах в конгресс и следующих президентских республиканцев приведет внимание ко внутренней экономике, а не геополитике.Трамп заявил, что добиться результатов поможет следование повестке, ставящей внутреннюю политику выше внешней, которая, в свою очередь, сосредоточена на защите страны. "Популистской национальной экономической повестке, которая ставит рабочие семьи перед политиками-глобалистами", - сказал он.По его словам, республиканцы на данном этапе "выигрывают там, где ранее это не было возможным". Трамп заявил, что нынешняя администрация поднимает налоги, а его - снижала, и избиратели вряд ли поддержат увеличение налоговой нагрузки.Он подчеркнул, что в опасный момент истории США страной руководит человек, который не понимает, что происходит. "У нас лидер, который не способен понять, что происходит. А времена очень опасные", - сказал Трамп.По словам Трампа, он был "твердым лидером". "Они всегда говорили, что я мил с Россией. Они говорили, что я был очен милым с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Единственный человек, который не думает, что это правда, это Путин", - сказал экс-президент.

https://ria.ru/20220422/konkurentsiya-1784831353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия