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Трамп посоветовал сосредоточиться на внутренней, а не внешней политике США - РИА Новости, 22.04.2022
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Трамп посоветовал сосредоточиться на внутренней, а не внешней политике США
Трамп посоветовал сосредоточиться на внутренней, а не внешней политике США - РИА Новости, 22.04.2022
Трамп посоветовал сосредоточиться на внутренней, а не внешней политике США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что к успеху на промежуточных выборах в конгресс и следующих президентских республиканцев приведет внимание ко... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T04:56
2022-04-22T04:57
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что к успеху на промежуточных выборах в конгресс и следующих президентских республиканцев приведет внимание ко внутренней экономике, а не геополитике.Трамп заявил, что добиться результатов поможет следование повестке, ставящей внутреннюю политику выше внешней, которая, в свою очередь, сосредоточена на защите страны. "Популистской национальной экономической повестке, которая ставит рабочие семьи перед политиками-глобалистами", - сказал он.По его словам, республиканцы на данном этапе "выигрывают там, где ранее это не было возможным". Трамп заявил, что нынешняя администрация поднимает налоги, а его - снижала, и избиратели вряд ли поддержат увеличение налоговой нагрузки.Он подчеркнул, что в опасный момент истории США страной руководит человек, который не понимает, что происходит. "У нас лидер, который не способен понять, что происходит. А времена очень опасные", - сказал Трамп.По словам Трампа, он был "твердым лидером". "Они всегда говорили, что я мил с Россией. Они говорили, что я был очен милым с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Единственный человек, который не думает, что это правда, это Путин", - сказал экс-президент.
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в мире, сша, россия
04:56 22.04.2022 (обновлено: 04:57 22.04.2022)
 
Трамп посоветовал сосредоточиться на внутренней, а не внешней политике США

Экс-президент США Трамп посоветовал думать о рабочих семьях, а не о политиках-глобалистах

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что к успеху на промежуточных выборах в конгресс и следующих президентских республиканцев приведет внимание ко внутренней экономике, а не геополитике.
"Думаю, у нас будет потрясающий 2022 год. У нас был потрясающий 2020, но плохие вещи произошли. Очень плохие. У нас будет отличный, отличный 2024, но надо смотреть за теми, кто будет подсчитывать голоса", - сказал Трамп на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида.
Трамп заявил, что добиться результатов поможет следование повестке, ставящей внутреннюю политику выше внешней, которая, в свою очередь, сосредоточена на защите страны. "Популистской национальной экономической повестке, которая ставит рабочие семьи перед политиками-глобалистами", - сказал он.
По его словам, республиканцы на данном этапе "выигрывают там, где ранее это не было возможным". Трамп заявил, что нынешняя администрация поднимает налоги, а его - снижала, и избиратели вряд ли поддержат увеличение налоговой нагрузки.
Он подчеркнул, что в опасный момент истории США страной руководит человек, который не понимает, что происходит. "У нас лидер, который не способен понять, что происходит. А времена очень опасные", - сказал Трамп.
По словам Трампа, он был "твердым лидером". "Они всегда говорили, что я мил с Россией. Они говорили, что я был очен милым с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Единственный человек, который не думает, что это правда, это Путин", - сказал экс-президент.
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