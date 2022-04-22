Рейтинг@Mail.ru
Почти 1,5 тысячи казаков участвуют в спецоперации на Украине - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/spetsoperatsiya-1785030022.html
Почти 1,5 тысячи казаков участвуют в спецоперации на Украине
Почти 1,5 тысячи казаков участвуют в спецоперации на Украине - РИА Новости, 22.04.2022
Почти 1,5 тысячи казаков участвуют в спецоперации на Украине
Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в военной спецоперации РФ на Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе Всероссийского... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:52
2022-04-22T22:53
обострение ситуации в днр и лнр
украина
донбасс
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784663124_0:260:3006:1950_1920x0_80_0_0_9bbf8676ae5ae77749174f60e4fedff3.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в военной спецоперации РФ на Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе Всероссийского казачьего общества."Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в боевых действиях в Донбассе. В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины казаки служат в различных частях и подразделениях и несут все виды военной службы. В том числе, из казаков-добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач первый казачий батальон", - сказал он.В настоящее время для участия в освобождении Донбасса выдвигается второй такой батальон, еще один отряд из казаков будет сформирован в ближайшее время. Как отметили в казачьем обществе, помимо участия в спецоперации, оно работает сегодня над формированием мобилизационного резерва ВС РФ.Кроме того, ежедневно более 1000 казаков несут службу по охране общественного порядка в приграничных пунктах, участвуют в охране государственной границы, социальных и других важных объектов, обеспечивают безопасность беженцев в местах временного расположения.
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784997441.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Вероника Сапожникова
Вероника Сапожникова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784663124_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_edc09be8d26c4424a007aa2e4f044417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донбасс, вооруженные силы рф, россия
22:52 22.04.2022 (обновлено: 22:53 22.04.2022)
 
Почти 1,5 тысячи казаков участвуют в спецоперации на Украине

Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКолонна военной техники
Колонна военной техники - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Колонна военной техники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в военной спецоперации РФ на Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
"Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в боевых действиях в Донбассе. В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины казаки служат в различных частях и подразделениях и несут все виды военной службы. В том числе, из казаков-добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач первый казачий батальон", - сказал он.
В настоящее время для участия в освобождении Донбасса выдвигается второй такой батальон, еще один отряд из казаков будет сформирован в ближайшее время. Как отметили в казачьем обществе, помимо участия в спецоперации, оно работает сегодня над формированием мобилизационного резерва ВС РФ.
Кроме того, ежедневно более 1000 казаков несут службу по охране общественного порядка в приграничных пунктах, участвуют в охране государственной границы, социальных и других важных объектов, обеспечивают безопасность беженцев в местах временного расположения.
Кадры арсенала украинской армии в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 19:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские войска завладели крупным украинским арсеналом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаДонбассВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала