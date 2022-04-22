https://ria.ru/20220422/spetsoperatsiya-1785030022.html

Почти 1,5 тысячи казаков участвуют в спецоперации на Украине

Почти 1,5 тысячи казаков участвуют в спецоперации на Украине - РИА Новости, 22.04.2022

Почти 1,5 тысячи казаков участвуют в спецоперации на Украине

Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в военной спецоперации РФ на Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе Всероссийского... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T22:52

2022-04-22T22:52

2022-04-22T22:53

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в военной спецоперации РФ на Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе Всероссийского казачьего общества."Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в боевых действиях в Донбассе. В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины казаки служат в различных частях и подразделениях и несут все виды военной службы. В том числе, из казаков-добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач первый казачий батальон", - сказал он.В настоящее время для участия в освобождении Донбасса выдвигается второй такой батальон, еще один отряд из казаков будет сформирован в ближайшее время. Как отметили в казачьем обществе, помимо участия в спецоперации, оно работает сегодня над формированием мобилизационного резерва ВС РФ.Кроме того, ежедневно более 1000 казаков несут службу по охране общественного порядка в приграничных пунктах, участвуют в охране государственной границы, социальных и других важных объектов, обеспечивают безопасность беженцев в местах временного расположения.

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784997441.html

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Вероника Сапожникова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вероника Сапожникова

украина, донбасс, вооруженные силы рф, россия