https://ria.ru/20220422/spetsoperatsiya-1785030022.html
Почти 1,5 тысячи казаков участвуют в спецоперации на Украине
Почти 1,5 тысячи казаков участвуют в спецоперации на Украине - РИА Новости, 22.04.2022
Почти 1,5 тысячи казаков участвуют в спецоперации на Украине
Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в военной спецоперации РФ на Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе Всероссийского... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T22:52
2022-04-22T22:52
2022-04-22T22:53
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в военной спецоперации РФ на Украине, сообщили в пятницу в пресс-службе Всероссийского казачьего общества."Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в боевых действиях в Донбассе. В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины казаки служат в различных частях и подразделениях и несут все виды военной службы. В том числе, из казаков-добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач первый казачий батальон", - сказал он.В настоящее время для участия в освобождении Донбасса выдвигается второй такой батальон, еще один отряд из казаков будет сформирован в ближайшее время. Как отметили в казачьем обществе, помимо участия в спецоперации, оно работает сегодня над формированием мобилизационного резерва ВС РФ.Кроме того, ежедневно более 1000 казаков несут службу по охране общественного порядка в приграничных пунктах, участвуют в охране государственной границы, социальных и других важных объектов, обеспечивают безопасность беженцев в местах временного расположения.
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784997441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донбасс, вооруженные силы рф, россия
22:52 22.04.2022 (обновлено: 22:53 22.04.2022)
Почти 1,5 тысячи казаков участвуют в спецоперации на Украине
Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в спецоперации