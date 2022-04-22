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День 58-й: обстановка в Мариуполе нормализовалась, переговоры застопорились - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/spetsoperatsiya-1785023517.html
День 58-й: обстановка в Мариуполе нормализовалась, переговоры застопорились
День 58-й: обстановка в Мариуполе нормализовалась, переговоры застопорились - РИА Новости, 22.04.2022
День 58-й: обстановка в Мариуполе нормализовалась, переговоры застопорились
Обстановка в Мариуполе к пятнице нормализовалась, все остатки украинских нацистов "Азова" вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран, по данным РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T21:40
2022-04-22T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сергей лавров
владимир мединский
мариуполь
украина
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Обстановка в Мариуполе к пятнице нормализовалась, все остатки украинских нацистов "Азова" вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран, по данным Минобороны РФ, надёжно заблокированы на территории комбината "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииФрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по военным объектам Украины, уничтожено до батальона украинских военных с вооружением и военной техникой.ВКС РФ за день высокоточными ракетами поразили 13 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники; оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 26 военных объектов. В результате ударов уничтожено до двух рот националистов, а также 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей, склад ракет для зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ".Обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов, заявили в Минобороны РФ. Все остатки украинских нацистов "Азова" вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран, по данным МО РФ, надёжно заблокированы на территории комбината "Азовсталь".СК РФ возбудил дело на руководство СИЗО в Киеве, Полтаве, Кропивницком по фактам жестокого обращения с военными РФ, попавшими в плен. Уголовное дело также возбуждено по факту минирования украинскими силовиками прибрежной полосы Азовского моря, сообщил СК РФ.Силы ДНР взяли под контроль телецентр в Мариуполе, вещание будет вестись на юг республики и на территорию Запорожской области. В Херсоне стали доступны все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, а также третий мультиплекс, крымский (Первый, все каналы ВГТРК, НТВ, СТС, "Звезда", Муз-ТВ и другие).Кроме того, российские военные взяли под контроль в Харьковской области арсенал украинской армии площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов.В Симферополе суд арестовал пятерых задержанных украинских диверсантов, планировавших теракт в отношении российского гуманитарного конвоя – они собирались взорвать гумконвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля.Переговоры России и УкраиныПереговоры РФ и Украины застопорились, Москва не получила от Киева ответ на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В МИД РФ также заявили, что США стремятся сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом.В то же время США заявили, что готовы на любые шаги, чтобы "привлечь к ответственности" Россию за ситуацию вокруг Украины, кроме прямой военной конфронтации.Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в пятницу провел переговоры с главой украинской делегации Давидом Арахамией.Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров, сообщила пресс-служба Кремля. На призыв провести прямой контакт с Владимиром Зеленским Путин отметил, что такая возможность зависит, в частности, от результатов на переговорах, а украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения.Новые санкцииЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России в начале следующей недели, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.Ожидается, что новый пакет санкций ЕС будет включать "определенный запрет" на импорт российской нефти, а также отключение большего количества российских банков от системы SWIFT. Некоторые страны призывают также ввести ограничения против других российских СМИ.Как сообщает издание, новый пакет санкций может быть представлен в начале следующей недели, после чего последуют обсуждения, а принять его могут к пятнице.
https://ria.ru/20220422/ukraina-1785005550.html
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784991434.html
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353
60
Кадры арсенала украинской армии в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль в Харьковской области арсенал украинской армии площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов
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владимир путин, сергей лавров, владимир мединский, мариуполь, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз, войска воздушно-космической обороны, калибр, в мире
21:40 22.04.2022
 
День 58-й: обстановка в Мариуполе нормализовалась, переговоры застопорились

День 58-й: обстановка в Мариуполе нормализовалась, переговоры с Украиной застопорились

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМариуполь после отступления ВСУ
Мариуполь после отступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мариуполь после отступления ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Обстановка в Мариуполе к пятнице нормализовалась, все остатки украинских нацистов "Азова" вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран, по данным Минобороны РФ, надёжно заблокированы на территории комбината "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вертолеты Ми-8МТВ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 19:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская авиация уничтожила три украинских склада вооружения
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Ход операции

Фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по военным объектам Украины, уничтожено до батальона украинских военных с вооружением и военной техникой.
ВКС РФ за день высокоточными ракетами поразили 13 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники; оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 26 военных объектов. В результате ударов уничтожено до двух рот националистов, а также 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей, склад ракет для зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ".
Обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов, заявили в Минобороны РФ. Все остатки украинских нацистов "Азова" вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран, по данным МО РФ, надёжно заблокированы на территории комбината "Азовсталь".
СК РФ возбудил дело на руководство СИЗО в Киеве, Полтаве, Кропивницком по фактам жестокого обращения с военными РФ, попавшими в плен. Уголовное дело также возбуждено по факту минирования украинскими силовиками прибрежной полосы Азовского моря, сообщил СК РФ.
Силы ДНР взяли под контроль телецентр в Мариуполе, вещание будет вестись на юг республики и на территорию Запорожской области. В Херсоне стали доступны все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, а также третий мультиплекс, крымский (Первый, все каналы ВГТРК, НТВ, СТС, "Звезда", Муз-ТВ и другие).
Кроме того, российские военные взяли под контроль в Харьковской области арсенал украинской армии площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов.
В Симферополе суд арестовал пятерых задержанных украинских диверсантов, планировавших теракт в отношении российского гуманитарного конвоя – они собирались взорвать гумконвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля.
Кадры разбитой базы украинских националистов из «Азова»* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 18:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
База "Азова" в Мариуполе полностью разрушена

Переговоры России и Украины

Переговоры РФ и Украины застопорились, Москва не получила от Киева ответ на свои предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В МИД РФ также заявили, что США стремятся сделать невозможным урегулирование между Москвой и Киевом.
В то же время США заявили, что готовы на любые шаги, чтобы "привлечь к ответственности" Россию за ситуацию вокруг Украины, кроме прямой военной конфронтации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 15:50
Путин заявил, что встреча с Зеленским зависит от результатов на переговорах
Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в пятницу провел переговоры с главой украинской делегации Давидом Арахамией.
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров, сообщила пресс-служба Кремля. На призыв провести прямой контакт с Владимиром Зеленским Путин отметил, что такая возможность зависит, в частности, от результатов на переговорах, а украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 16:40
Переговоры между Россией и Украиной застопорились, заявил Лавров

Новые санкции

ЕС намерен ввести шестой пакет санкций против России в начале следующей недели, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.
Ожидается, что новый пакет санкций ЕС будет включать "определенный запрет" на импорт российской нефти, а также отключение большего количества российских банков от системы SWIFT. Некоторые страны призывают также ввести ограничения против других российских СМИ.
Как сообщает издание, новый пакет санкций может быть представлен в начале следующей недели, после чего последуют обсуждения, а принять его могут к пятнице.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 18:22
ЕС введет новые санкции против России на следующей неделе, сообщили СМИ
 
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