https://ria.ru/20220422/spetsoperatsiya-1784874909.html
Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями, заявили в ЦВО
Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями, заявили в ЦВО - РИА Новости, 22.04.2022
Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями, заявили в ЦВО
РФ ведет спецоперацию на Украине с минимальными потерями среди мирного населения и личного состава, заявил и.о. командующего войсками Центрального военного... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:54
2022-04-22T11:54
2022-04-22T14:44
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. РФ ведет спецоперацию на Украине с минимальными потерями среди мирного населения и личного состава, заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев.Он подчеркнул, что на ежедневных брифингах Минобороны РФ постоянно сообщается об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов украинских войск, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств."При нанесении этих ударов российские Вооруженные силы никаких потерь не несут, и это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины", - отметил Миннекаев.
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784918586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
11:54 22.04.2022 (обновлено: 14:44 22.04.2022)
Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями, заявили в ЦВО
И.о. командующего ЦВО: Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями