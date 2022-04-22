https://ria.ru/20220422/spetsoperatsiya-1784874909.html

Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями, заявили в ЦВО

Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями, заявили в ЦВО - РИА Новости, 22.04.2022

Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями, заявили в ЦВО

РФ ведет спецоперацию на Украине с минимальными потерями среди мирного населения и личного состава, заявил и.о. командующего войсками Центрального военного... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:54

2022-04-22T11:54

2022-04-22T14:44

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. РФ ведет спецоперацию на Украине с минимальными потерями среди мирного населения и личного состава, заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев.Он подчеркнул, что на ежедневных брифингах Минобороны РФ постоянно сообщается об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов украинских войск, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств."При нанесении этих ударов российские Вооруженные силы никаких потерь не несут, и это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины", - отметил Миннекаев.

https://ria.ru/20220422/ukraina-1784918586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия