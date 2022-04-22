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Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями, заявили в ЦВО - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/spetsoperatsiya-1784874909.html
Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями, заявили в ЦВО
Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями, заявили в ЦВО - РИА Новости, 22.04.2022
Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями, заявили в ЦВО
РФ ведет спецоперацию на Украине с минимальными потерями среди мирного населения и личного состава, заявил и.о. командующего войсками Центрального военного... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:54
2022-04-22T14:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. РФ ведет спецоперацию на Украине с минимальными потерями среди мирного населения и личного состава, заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев.Он подчеркнул, что на ежедневных брифингах Минобороны РФ постоянно сообщается об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов украинских войск, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств."При нанесении этих ударов российские Вооруженные силы никаких потерь не несут, и это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины", - отметил Миннекаев.
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в мире, украина, россия
11:54 22.04.2022 (обновлено: 14:44 22.04.2022)
 
Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями, заявили в ЦВО

И.о. командующего ЦВО: Россия ведет спецоперацию с минимальными потерями

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. РФ ведет спецоперацию на Украине с минимальными потерями среди мирного населения и личного состава, заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев.
Он подчеркнул, что на ежедневных брифингах Минобороны РФ постоянно сообщается об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов украинских войск, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
14:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ООН заявили, что не могут подтвердить "геноцид" на Украине
"При нанесении этих ударов российские Вооруженные силы никаких потерь не несут, и это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины", - отметил Миннекаев.
 
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