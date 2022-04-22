https://ria.ru/20220422/spektakl-1784777973.html
В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов"
В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов" - РИА Новости, 22.04.2022
В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов"
В Театре сатиры прошла премьера пластической драмы "Арбенин. Маскарад без слов" по двум пьесам Михаила Лермонтова. В главной роли — Максим Аверин. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T06:16
2022-04-22T06:16
2022-04-22T10:17
культура
новости культуры
театр
театр сатиры (москва)
москва
максим аверин
зоя бербер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770507_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_d1c24c15b596dc7884ff6d77bb98f4eb.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Театре сатиры прошла премьера пластической драмы "Арбенин. Маскарад без слов" по двум пьесам Михаила Лермонтова. В главной роли — Максим Аверин. "Это манящая радость тайны, в пространстве которой все перепутано — ложь и правда. Здесь те, кто мнит себя кукловодами становятся марионетками интриги, и наоборот. В этом "королевстве кривых зеркал", в ловушке собственных заблуждений оказывается и главный герой спектакля", — рассказывается о постановке на сайте театра. Спектакль — первая работа объединенного театра, в ней собраны артисты двух трупп (в декабре 2021 года Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры — Прим. ред.). Режиссер — Сергей Землянский. Он работает в жанре wordless-drama и с "чувственными метаморфозами своих героев взаимодействует без текста". Кроме Аверина, в постановке задействованы Моряна Анттонен-Шестакова и Майя Горбань (жена Арбенина), Любовь Козий и Зоя Бербер (Баронесса Штраль) и многие другие. "Сложить историю из пластических образов, сочиненных Сергеем Землянским, сможет каждый: и тот, кто знает пьесу Лермонтова наизусть, и тот, кто встречается с ней впервые", — уверяют в театре.
https://ria.ru/20220402/ermolova-1781367849.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770507_124:0:2819:2021_1920x0_80_0_0_57d092aedbbd1428b3d1eb6c3372479c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, театр сатиры (москва), москва, максим аверин, зоя бербер
06:16 22.04.2022 (обновлено: 10:17 22.04.2022)
В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов"
В Театре сатиры прошла премьера пластической драмы "Арбенин. Маскарад без слов" с Авериным
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Театре сатиры прошла премьера пластической драмы "Арбенин. Маскарад без слов" по двум пьесам Михаила Лермонтова. В главной роли — Максим Аверин.
"Это манящая радость тайны, в пространстве которой все перепутано — ложь и правда. Здесь те, кто мнит себя кукловодами становятся марионетками интриги, и наоборот. В этом "королевстве кривых зеркал", в ловушке собственных заблуждений оказывается и главный герой спектакля", — рассказывается
о постановке на сайте театра.
1 из 6
Максим Аверин в роли Арбенина и Майя Горбань в роли его жены Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"
2 из 6
Сцена из спектакля "Арбенин. Маскарад без слов"
3 из 6
Зоя Бербер в роли Баронессы Штраль в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"
4 из 6
Моряна Анттонен-Шестакова в роли жены Арбенина Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"
5 из 6
Моряна Анттонен-Шестакова в роли жены Арбенина Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"
6 из 6
Любовь Козий в роли Баронессы Штраль в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"
1 из 6
Максим Аверин в роли Арбенина и Майя Горбань в роли его жены Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"
2 из 6
Сцена из спектакля "Арбенин. Маскарад без слов"
3 из 6
Зоя Бербер в роли Баронессы Штраль в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"
4 из 6
Моряна Анттонен-Шестакова в роли жены Арбенина Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"
5 из 6
Моряна Анттонен-Шестакова в роли жены Арбенина Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"
6 из 6
Любовь Козий в роли Баронессы Штраль в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"
Спектакль — первая работа объединенного театра, в ней собраны артисты двух трупп (в декабре 2021 года Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры — Прим. ред.). Режиссер — Сергей Землянский. Он работает в жанре wordless-drama и с "чувственными метаморфозами своих героев взаимодействует без текста".
Кроме Аверина, в постановке задействованы Моряна Анттонен-Шестакова и Майя Горбань (жена Арбенина), Любовь Козий и Зоя Бербер (Баронесса Штраль) и многие другие.
"Сложить историю из пластических образов, сочиненных Сергеем Землянским, сможет каждый: и тот, кто знает пьесу Лермонтова наизусть, и тот, кто встречается с ней впервые", — уверяют в театре.