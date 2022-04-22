https://ria.ru/20220422/spektakl-1784777973.html

В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов"

В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов" - РИА Новости, 22.04.2022

В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов"

В Театре сатиры прошла премьера пластической драмы "Арбенин. Маскарад без слов" по двум пьесам Михаила Лермонтова. В главной роли — Максим Аверин. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T06:16

2022-04-22T06:16

2022-04-22T10:17

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Театре сатиры прошла премьера пластической драмы "Арбенин. Маскарад без слов" по двум пьесам Михаила Лермонтова. В главной роли — Максим Аверин. "Это манящая радость тайны, в пространстве которой все перепутано — ложь и правда. Здесь те, кто мнит себя кукловодами становятся марионетками интриги, и наоборот. В этом "королевстве кривых зеркал", в ловушке собственных заблуждений оказывается и главный герой спектакля", — рассказывается о постановке на сайте театра. Спектакль — первая работа объединенного театра, в ней собраны артисты двух трупп (в декабре 2021 года Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры — Прим. ред.). Режиссер — Сергей Землянский. Он работает в жанре wordless-drama и с "чувственными метаморфозами своих героев взаимодействует без текста". Кроме Аверина, в постановке задействованы Моряна Анттонен-Шестакова и Майя Горбань (жена Арбенина), Любовь Козий и Зоя Бербер (Баронесса Штраль) и многие другие. "Сложить историю из пластических образов, сочиненных Сергеем Землянским, сможет каждый: и тот, кто знает пьесу Лермонтова наизусть, и тот, кто встречается с ней впервые", — уверяют в театре.

https://ria.ru/20220402/ermolova-1781367849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр сатиры (москва), москва, максим аверин, зоя бербер