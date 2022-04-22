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В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов" - РИА Новости, 22.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220422/spektakl-1784777973.html
В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов"
В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов" - РИА Новости, 22.04.2022
В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов"
В Театре сатиры прошла премьера пластической драмы "Арбенин. Маскарад без слов" по двум пьесам Михаила Лермонтова. В главной роли — Максим Аверин. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T06:16
2022-04-22T10:17
культура
новости культуры
театр
театр сатиры (москва)
москва
максим аверин
зоя бербер
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Театре сатиры прошла премьера пластической драмы "Арбенин. Маскарад без слов" по двум пьесам Михаила Лермонтова. В главной роли — Максим Аверин. "Это манящая радость тайны, в пространстве которой все перепутано — ложь и правда. Здесь те, кто мнит себя кукловодами становятся марионетками интриги, и наоборот. В этом "королевстве кривых зеркал", в ловушке собственных заблуждений оказывается и главный герой спектакля", — рассказывается о постановке на сайте театра. Спектакль — первая работа объединенного театра, в ней собраны артисты двух трупп (в декабре 2021 года Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры — Прим. ред.). Режиссер — Сергей Землянский. Он работает в жанре wordless-drama и с "чувственными метаморфозами своих героев взаимодействует без текста". Кроме Аверина, в постановке задействованы Моряна Анттонен-Шестакова и Майя Горбань (жена Арбенина), Любовь Козий и Зоя Бербер (Баронесса Штраль) и многие другие. "Сложить историю из пластических образов, сочиненных Сергеем Землянским, сможет каждый: и тот, кто знает пьесу Лермонтова наизусть, и тот, кто встречается с ней впервые", — уверяют в театре.
https://ria.ru/20220402/ermolova-1781367849.html
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новости культуры, театр, театр сатиры (москва), москва, максим аверин, зоя бербер
06:16 22.04.2022 (обновлено: 10:17 22.04.2022)
 
В Театре сатиры прошла премьера драмы "Арбенин. Маскарад без слов"

В Театре сатиры прошла премьера пластической драмы "Арбенин. Маскарад без слов" с Авериным

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМаксим Аверин в роли Арбенина на пресс-показе спектакля "Арбенин. Маскарад без слов" в театре "Сатиры"
Максим Аверин в роли Арбенина на пресс-показе спектакля Арбенин. Маскарад без слов в театре Сатиры - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Театре сатиры прошла премьера пластической драмы "Арбенин. Маскарад без слов" по двум пьесам Михаила Лермонтова. В главной роли — Максим Аверин.
"Это манящая радость тайны, в пространстве которой все перепутано — ложь и правда. Здесь те, кто мнит себя кукловодами становятся марионетками интриги, и наоборот. В этом "королевстве кривых зеркал", в ловушке собственных заблуждений оказывается и главный герой спектакля", — рассказывается о постановке на сайте театра.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Максим Аверин в роли Арбенина и Майя Горбань в роли его жены Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

Максим Аверин в роли Арбенина и Майя Горбань в роли его жены Нины на пресс-показе спектакля Арбенин. Маскарад без слов в театре Сатиры
1 из 6

Максим Аверин в роли Арбенина и Майя Горбань в роли его жены Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Арбенин. Маскарад без слов"

Сцена из спектакля Арбенин. Маскарад без слов в театре Сатиры
2 из 6

Сцена из спектакля "Арбенин. Маскарад без слов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Зоя Бербер в роли Баронессы Штраль в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

Зоя Бербер в роли Баронессы Штраль на пресс-показе спектакля Арбенин. Маскарад без слов в театре Сатиры
3 из 6

Зоя Бербер в роли Баронессы Штраль в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Моряна Анттонен-Шестакова в роли жены Арбенина Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

Моряна Анттонен-Шестакова в роли жены Арбенина Нины на пресс-показе спектакля Арбенин. Маскарад без слов в театре Сатиры
4 из 6

Моряна Анттонен-Шестакова в роли жены Арбенина Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Моряна Анттонен-Шестакова в роли жены Арбенина Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

Моряна Анттонен-Шестакова в роли жены Арбенина Нины на пресс-показе спектакля Арбенин. Маскарад без слов в театре Сатиры
5 из 6

Моряна Анттонен-Шестакова в роли жены Арбенина Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Любовь Козий в роли Баронессы Штраль в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

Любовь Козий в роли Баронессы Штраль на пресс-показе спектакля Арбенин. Маскарад без слов в театре Сатиры
6 из 6

Любовь Козий в роли Баронессы Штраль в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 6

Максим Аверин в роли Арбенина и Майя Горбань в роли его жены Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сцена из спектакля "Арбенин. Маскарад без слов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 6

Зоя Бербер в роли Баронессы Штраль в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
4 из 6

Моряна Анттонен-Шестакова в роли жены Арбенина Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
5 из 6

Моряна Анттонен-Шестакова в роли жены Арбенина Нины в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
6 из 6

Любовь Козий в роли Баронессы Штраль в спектакле "Арбенин. Маскарад без слов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Спектакль — первая работа объединенного театра, в ней собраны артисты двух трупп (в декабре 2021 года Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна был реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры — Прим. ред.). Режиссер — Сергей Землянский. Он работает в жанре wordless-drama и с "чувственными метаморфозами своих героев взаимодействует без текста".
Кроме Аверина, в постановке задействованы Моряна Анттонен-Шестакова и Майя Горбань (жена Арбенина), Любовь Козий и Зоя Бербер (Баронесса Штраль) и многие другие.
"Сложить историю из пластических образов, сочиненных Сергеем Землянским, сможет каждый: и тот, кто знает пьесу Лермонтова наизусть, и тот, кто встречается с ней впервые", — уверяют в театре.
Актер Антон Колесников в роли Носоходова Василия Николаевича, обладателя Идеального Че (в центре) в сцене из спектакля (Не)идеальный Че в театре им. Ермоловой в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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