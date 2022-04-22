https://ria.ru/20220422/sotrudnik-1784889079.html

Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ передавал данные иностранным спецслужбам

Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ передавал данные иностранным спецслужбам - РИА Новости, 22.04.2022

Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ передавал данные иностранным спецслужбам

Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче "сведений закрытого характера" представителям иностранных спецслужб, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:46

2022-04-22T12:46

2022-04-22T20:00

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ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче "сведений закрытого характера" представителям иностранных спецслужб, говорится в сообщении министерства госбезопасности республики."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 335 УК ЛНР "Государственная измена" в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министерством государственной безопасности получены признательные показания задержанного", — заявили в ведомстве.Там уточнили, что он передавал информацию, связанную о "военной сфере".Следователи также получили информацию, указывающую на причастность военнослужащих ВСУ к подрыву автомобиля с сотрудником мониторинговой спецмиссии ОБСЕ в апреле 2017 года. Тогда мужчина погиб. В ЛНР квалифицировали это как теракт.

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Влада Копылова

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Кадры задержания сотрудника ОБСЕ, передававшего данные иностранным спецслужбам Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче сведений закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, говорится в сообщении министерства госбезопасности ЛНР. 2022-04-22T12:46 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обсе, в мире, луганская народная республика