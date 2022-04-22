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Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ передавал данные иностранным спецслужбам - РИА Новости, 22.04.2022
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Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ передавал данные иностранным спецслужбам
Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ передавал данные иностранным спецслужбам - РИА Новости, 22.04.2022
Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ передавал данные иностранным спецслужбам
Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче "сведений закрытого характера" представителям иностранных спецслужб, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:46
2022-04-22T20:00
обсе
в мире
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ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче "сведений закрытого характера" представителям иностранных спецслужб, говорится в сообщении министерства госбезопасности республики."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 335 УК ЛНР "Государственная измена" в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министерством государственной безопасности получены признательные показания задержанного", — заявили в ведомстве.Там уточнили, что он передавал информацию, связанную о "военной сфере".Следователи также получили информацию, указывающую на причастность военнослужащих ВСУ к подрыву автомобиля с сотрудником мониторинговой спецмиссии ОБСЕ в апреле 2017 года. Тогда мужчина погиб. В ЛНР квалифицировали это как теракт.
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Кадры задержания сотрудника ОБСЕ, передававшего данные иностранным спецслужбам
Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче сведений закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, говорится в сообщении министерства госбезопасности ЛНР.
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обсе, в мире, луганская народная республика
12:46 22.04.2022 (обновлено: 20:00 22.04.2022)
 
Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ передавал данные иностранным спецслужбам

Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче данных иностранным спецслужбам

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче "сведений закрытого характера" представителям иностранных спецслужб, говорится в сообщении министерства госбезопасности республики.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 335 УК ЛНР "Государственная измена" в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министерством государственной безопасности получены признательные показания задержанного", — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что он передавал информацию, связанную о "военной сфере".
Следователи также получили информацию, указывающую на причастность военнослужащих ВСУ к подрыву автомобиля с сотрудником мониторинговой спецмиссии ОБСЕ в апреле 2017 года. Тогда мужчина погиб. В ЛНР квалифицировали это как теракт.
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