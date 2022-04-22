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Главный диетолог Москвы рассказала, какой березовый сок нельзя пить - РИА Новости, 22.04.2022
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Главный диетолог Москвы рассказала, какой березовый сок нельзя пить
Главный диетолог Москвы рассказала, какой березовый сок нельзя пить - РИА Новости, 22.04.2022
Главный диетолог Москвы рассказала, какой березовый сок нельзя пить
Березовый сок стоит собирать в экологически чистых местах, вдали от города и крупных магистралей, в небольших количествах, так как он практически не хранится... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T03:16
2022-04-22T03:16
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Березовый сок стоит собирать в экологически чистых местах, вдали от города и крупных магистралей, в небольших количествах, так как он практически не хранится. Если сок стал мутным, с неприятным кисловатым запахом и вкусом, употреблять такой продукт в пищу нельзя, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По словам диетолога, березовый сок следует собирать так, чтобы не нанести вред дереву, важно учитывать, что сок поднимается от корней, из почвы, поэтому следует выбирать деревья с глубокой развитой корневой системой, произрастающие в лесных хозяйствах, вдали от черты города и крупных магистралей. Именно так заготавливают весной березовый сок в лесных хозяйствах, который потом пастеризуют и используют в приготовлении напитков промышленного выпуска."Не следует собирать березовый сок впрок, в больших количествах, так как он практически не хранится, даже в холодильнике. При относительно теплой температуре процесс брожения может начаться буквально в течение нескольких часов. Сок при этом становится мутным, приобретает неприятный кисловатый запах и вкус, употреблять такой продукт в пищу нельзя", - сказала Стародубова.
https://rsport.ria.ru/20220415/dietolog-1783729647.html
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общество, здоровье - общество, россия
03:16 22.04.2022
 
Главный диетолог Москвы рассказала, какой березовый сок нельзя пить

Главный диетолог Москвы Стародубова заявила, что пить мутный березовый сок нельзя

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкЗаготовка березового сока
Заготовка березового сока - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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Заготовка березового сока. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Березовый сок стоит собирать в экологически чистых местах, вдали от города и крупных магистралей, в небольших количествах, так как он практически не хранится. Если сок стал мутным, с неприятным кисловатым запахом и вкусом, употреблять такой продукт в пищу нельзя, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
По словам диетолога, березовый сок следует собирать так, чтобы не нанести вред дереву, важно учитывать, что сок поднимается от корней, из почвы, поэтому следует выбирать деревья с глубокой развитой корневой системой, произрастающие в лесных хозяйствах, вдали от черты города и крупных магистралей. Именно так заготавливают весной березовый сок в лесных хозяйствах, который потом пастеризуют и используют в приготовлении напитков промышленного выпуска.
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"Не следует собирать березовый сок впрок, в больших количествах, так как он практически не хранится, даже в холодильнике. При относительно теплой температуре процесс брожения может начаться буквально в течение нескольких часов. Сок при этом становится мутным, приобретает неприятный кисловатый запах и вкус, употреблять такой продукт в пищу нельзя", - сказала Стародубова.
 
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