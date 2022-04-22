https://ria.ru/20220422/sok-1784829516.html

Главный диетолог Москвы рассказала, какой березовый сок нельзя пить

Главный диетолог Москвы рассказала, какой березовый сок нельзя пить - РИА Новости, 22.04.2022

Главный диетолог Москвы рассказала, какой березовый сок нельзя пить

Березовый сок стоит собирать в экологически чистых местах, вдали от города и крупных магистралей, в небольших количествах, так как он практически не хранится... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T03:16

2022-04-22T03:16

2022-04-22T03:16

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россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Березовый сок стоит собирать в экологически чистых местах, вдали от города и крупных магистралей, в небольших количествах, так как он практически не хранится. Если сок стал мутным, с неприятным кисловатым запахом и вкусом, употреблять такой продукт в пищу нельзя, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По словам диетолога, березовый сок следует собирать так, чтобы не нанести вред дереву, важно учитывать, что сок поднимается от корней, из почвы, поэтому следует выбирать деревья с глубокой развитой корневой системой, произрастающие в лесных хозяйствах, вдали от черты города и крупных магистралей. Именно так заготавливают весной березовый сок в лесных хозяйствах, который потом пастеризуют и используют в приготовлении напитков промышленного выпуска."Не следует собирать березовый сок впрок, в больших количествах, так как он практически не хранится, даже в холодильнике. При относительно теплой температуре процесс брожения может начаться буквально в течение нескольких часов. Сок при этом становится мутным, приобретает неприятный кисловатый запах и вкус, употреблять такой продукт в пищу нельзя", - сказала Стародубова.

https://rsport.ria.ru/20220415/dietolog-1783729647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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